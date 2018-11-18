Turgutluspor - Halide Edip Adıvarspor: 2-0

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU (DHA)

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Alparslan Şen (xxx), Ertan Başbağ (xxx), Akın Karabacak (xxx)

TURGUTLUSPOR: Cihan (xxx) - Emre Avcı (xxx), Melih (xxx) (Dk. 90 Kadir), Furkan Mehmet (xx), Gökhan (xx), Güner (xx) (Dk. 82 Tugay), Tayfun (xxx), Zihni (xxx), Necmi (xx), Mustafa (xxx) (Dk. 68 Fatih xx), Yusuf (xx)

HALİDE EDİP ADIVARSPOR: Enes (x) - Evren (xx), Metehan (x), Hüseyin (x), Batuhan (x) (Dk. 61 Habib x), Muhammed (xx), Emre (x) (Dk. 46 Cihan x), Kubilay (xx), Furkan (x), Gökhan (xx), Hakan (x) (Dk. 72 Fatih x),

GOLLER: Dk. 30 Melih, Dk. 52 Mustafa (Turgutluspor)

SARI KARTLAR: Mustafa, Furkan Mehmet (Turgutluspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta son 5 maçının 4\'ünü kazanarak çıkışa geçen Turgutluspor, evinde Halide Edip Adıvarspor\'u her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi. Turgutluspor\'da 30\'uncu dakikada Melih perdeyi açarken, Mustafa 52\'de galibiyeti perçinledi. Bu sonuçla 20 puana yükselen Turgutluspor ilk 5 yolunda avantaj elde etti. 11 puanda kalan Halide Edip Adıvarspor ise düşme hattından çıkamadı.

15\'inci dakikada Turgutluspor\'da Yusuf yaklaşık 25 metreden sert vurdu, top yan direği sıyırıp oyun alanını terk etti.

30\'uncu dakikada Turgutluspor golü buldu. Güner\'in sağ kanattan kullandığı kornerde Tayfun topu kafayla aşırttı Melih son dokunuşu yaptı: 1-0.

52\'nci dakikada fark 2\'ye çıktı. Güner\'in ortaladığı topa Mustafa kafayla vuruşunu yaptı ve ağları sarstı: 2-0.

66\'ncı dakikada ceza sahasında kaleyi yoklayan Necmi\'nin şutunda top üst direkten döndü.

90+2\'nci dakikada Gökhan\'ın düzgün vuruşunu kaleci Enes son anda çeldi.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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