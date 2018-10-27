Turgutluspor - Fatsa Belediyespor: 2-1

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Tunç Özdemir (xx), Serhat Sağır (xx), Kerem İlitangil (xx)

TURGUTLUSPOR: Cihan (xxx) - Necmi (xxx), Tayfun (xxx), Furkan Mehmet (xxx), Zihni (xxx), Emre (xx), Gökhan (xx), Tugay (xx) (Dk. 82 Mehmet Berber xxx), Yusuf (xx) (Dk. 70 Kadir xx), Özkan (xxx) (Dk. 89 Mustafa Yılmaz x), Fatih Arat (xx)

FATSA BELEDİYESPOR: Ömer (x) - Rıdvan (xx), Oğuzhan (x) (Dk. 46 Emrah Dağ xx), Ercüment (x) (Dk. 69 İsmail Can x), Ali (xx) (Dk. 80 Talha xxx), Abuzer (xx), Selim (xx), Yakup (xx), Serkan (xx), Fahrettin (x), Fatih (xx)

GOLLER: Dk. 44 Furkan Mehmet, Dk. 90+4 Mehmet Berber (Turgutluspor), Dk. 85 Talha (Fatsa Bld)

SARI KARTLAR: Emre, Kadir, Fatih (Turgutlu), Oğuzhan, Yakup, Fahrettin, Talha (Fatsa Bld)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Turgutluspor, evinde Fatsa Belediyespor\'u uzatmalarda attığı golle 2-1 yenerek düşme hattından çıktı. Kırmızı-siyahlılar 11 puana ulaşıp 12. sıraya yerleşirken, 10 puanda kalan Fatsa ekibi ateş hattına girdi. Maçın 44. dakikadasında Furkan Mehmet\'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Turgutluspor, 85. dakikada Talha\'nın golüne engel olamadı. Ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golü 82. dakikada oyuna giren Mehmet Berber, 90+4. dakikada kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

5\'inci dakikada Turgutluspor atağında Zihni\'nin sol kanattan ortasında Fatih Arat bomboş pozisyonda topu dışarı attı.

8\'inci dakikada konuk ekipte Ali ile verkaç yapan Serkan ceza alanına girer girmez sert vurdu, top üstten auta gitti.

27\'nci dakikada Turgutlusporlu Emre\'nin sağdan ortasında topa iyi yükselen Yusuf\'un kafa vuruşunda kaleci Ömer topa iki hamlede sahip oldu.

44\'üncü dakikada kırmızı-siyahlılar öne geçti. Özkan\'ın kornerden ortasında topu önünde bulan Furkan Mehmet yerden sert vurdu: 0-1.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

78\'inci dakikada Fatsa atağında Fahrettin\'in pasında Abuzer ceza alanı dışından vurdu, top direğin üstünden auta gitti.

85\'inci dakikada konuk takım skoru dengeledi. Furkan Mehmet\'in hatasında topu önünde bulan Talha ceza alanına girerek yerden düzgün vuruşla fileleri sarstı: 1-1.

90+4\'üncü dakikada Tayfun\'un pasıyla sağdan köşeye inen Necmi ceza alanına ortaladı, Mehmet kafayı vurdu, top kalecinin uzanamayacağı köşeye gitti: 2-1.

Karşılaşma Turgutluspor\'un 2-1 galibiyetiyle sona erdi.