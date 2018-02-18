Turgutluspor - Ergene Velimeşespor: 1-1

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA)

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Yusuf Aydın (xx), Kerem Candaş (xx), Muhammed Yıldız (xx)

TURGUTLUSPOR: Ömer Faruk (xx) - Yaşar (xxx), Efşan (xx) (Dk. 36 Ömer xx), Mustafa (xx), Rıdvan (xxx), Kadir (xxx), Ferdi (x) (Dk. 78 Berkay x), Fatih Çakır (xxx) (Dk. 87 Fatih Somuncu), Muhammed (xx), Ozan (xxx), Oğuz (xx)

ERGENE VELİMEŞESPOR: Enes (xx) - Semih (xx), Selçuk (xxx), Caner (xx), İbrahim (xxx), Metehan (x)(Dk. 67 Fahri xx), Serhat (xx), İlhan (x), Emre (xx) (Dk. 82 İsa xx), Bahtiyar (xxx), Halil İbrahim (x) (Dk.46 İlker xxx)

GOLLER: Dk. 45+1 Kadir (Turgutluspor), Dk. 85 (P) İbrahim (Ergene Velimeşe)

SARI KARTLAR: Kadir (Turgutluspor), Emre, İlker, Enes (Ergene Velimeşe)

KIRMIZI KART: Dk. 70 İlhan (Ergene Velimeşe)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Muğlaspor galibiyetiyle Play-Off yarışına tutunan Turgutluspor, evinde Ergene Velimeşespor ile 1-1 berabere kaldı. Turgutlu\'nun 45+1\'inci dakikada Kadir\'in attığı gole konuk ekip 85\'inci dakikada penaltıdan İbrahim ile karşılık verdi. Ergene\'den İlhan, 70\'inci dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu skorla iç sahadaki galibiyet hasretini 7 maça çıkaran Kasaba\'da Efşan, ilk yarıdaki bir pozisyonsonrası sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Efşan\'ın yerine Ömer oyuna girdi.



12\'nci dakikada gelişen Velimeşe atağında topla buluşan İlhan\'ın vuruşu üstten auta gitti.

24\'üncü dakikada Turgutluspor etkili geldi. Velimeşespor ceza alanında oluşan karambolde Ozan\'ın vuruşu kalecide kaldı.

28\'inci dakikada Velimeşespor atağında ceza yayı üzerinden Metehan\'ın şutu direkte patladı.

45+1\'inci dakikada ev sahibi öne geçti. Turgutluspor\'un kullandığı köşe vuruşunda top ceza alanının dışına çıktı. Yayın üzerinde topla buluşan Kadir\'in sert şutu ağlara gitti: 1-0.

49\'uncu dakikada Fatih Çakır\'ın ara pasında topla buluşan Ozan\'ın vuruşunda araya savunma girdi ve top kornere çıktı.

70\'inci dakikada konuk takımdan İlhan, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

84\'üncü dakikada Turgutluspor ceza alanına giren Fahri, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yusuf Aydın penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını İbrahim 85. dakikada gole çevirip skoru belirledi: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1\'lik skorla sonuçlandı.