Turgutluspor - Diyarbekirspor: 3-0

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (DHA)

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Sait Tuzcu (xx), Kadir Beyaz (xx), Enes Biroğlu (xx)

TURGUTLUSPOR: Cihan (xxx) - Mustafa Özgen (xx), Kadir (xx), Fatih (xxx) (Dk. 79 Çağrı), Özkan (xx) (Dk. 72 Tugay xx), Melih (xxx), Gökhan (xx), Güner (xxx) (Dk. 85 Mustafa Yılmaz), Tayfun (xxx), Zihni (xx), Necmi (xxx)

DİYARBEKİRSPOR: Gökhan (x) - Fikret (xx), Gurur (x), Emre Tosun (x), Osman (xx), Sedat (x), Özgür (x) (Dk. 61 Tolga x), Mustafa (xx), Emre Pehlivan (x) (Dk. 71 Gökhan x), Tuğay (x) (Dk. 85 Aziz), Aykut (xx)

GOLLER: Dk. 47 Fatih , Dk. 64 Güner, Dk. 90 Melih (Turgutluspor)

SARI KARTLAR: Melih (Turgutluspor) - Mustafa (Diyarbekirspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta deplasmanda Bağcılarspor\'la 2-2 berabere kalarak sezona bir puanla başlayan Turgutluspor, Diyarbekirspor engelini rahat aştı: 3-0. Taraftarı önünde ilk kez sahaya çıkan kırmızı siyahlılar ilk yarıda gol bulamazken, ikinci devrede şov yaptı. Önce 47\'de Fatih\'in ayağından öne geçen Turgutlu ekibi, 64\'te Güner\'le golleri ikiledi. Müsabakada son sözü 90\'da Melih söyledi.