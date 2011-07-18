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TURGUTLU'DA TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ TURGUTLU (A.A)

18 Temmuz 2011 10:27

-TURGUTLU'DA TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ TURGUTLU (A.A) - 18.07.2011 - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza, Turgutlu'yu İzmir'e bağlayan E-96 Devlet Karayolu Halilbeyli Kavşağında meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 10 ZP 009 plakalı otomobil, Turgutlu'dan İzmir'e seyir halindeyken Halilbeyli Kavşağı girişinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, yol kenarına kaldırım döşemesinde kullanılmak üzere yığılan taşlara çarptıktan sonra takla attı. Araç içerisinden yola fırlayan Hakkı Çelik (37) ve Yunus Bağcı (38) hayatını kaybetti. Mehmet Durak (24) ve Kamil Özdemir (31) ise ağır yaralı olarak Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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