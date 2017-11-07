T24 LogoT24 Logo
Gündem

Turgutlu'da hırsızlıktan aranan 6 kişi yakalandı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, hırsızlık suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi, bu sabah düzenlenen operasyonla yakalandı

07 Kasım 2017 18:30

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, hırsızlık suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi, bu sabah düzenlenen operasyonla yakalandı.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bu sabah yapılan eş zamanlı operasyonda çeşitli suçlardan aranan, ayrıca hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 yaşındaki İ.Y., 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A ile aşnı yaştaki, 5 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.E., 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 45 yaşındaki N.M., 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 yaşındaki M.A. ve 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 yaşındaki R.A., gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DoğanManisa DHA MANİSA TurgutluTurgutluEmniyet Müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24