Turgutlu'da hırsızlıktan aranan 6 kişi yakalandı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, hırsızlık suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi, bu sabah düzenlenen operasyonla yakalandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bu sabah yapılan eş zamanlı operasyonda çeşitli suçlardan aranan, ayrıca hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 yaşındaki İ.Y., 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A ile aşnı yaştaki, 5 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.E., 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 45 yaşındaki N.M., 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 yaşındaki M.A. ve 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 yaşındaki R.A., gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.