Turgutlu'da 2 otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, 2 otomobilin kavşakta çarpışmasıyla meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Turan Mahallesi Atatürk Bulvarı ile Çam Sokak kesişiminde meydana geldi. Atatürk Bulvarı\'nda ilerleyen Rıdvan Kaya (25) yönetimindeki 20 EK 045 plakalı otomobil ile Çanakkale Sokak\'tan Çam Sokak\'a geçmek isteyen Onur Siper (22) yönetimindeki 45 TB 301 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile Kaya\'nın otomobilinde yolcu olarak bulunan Saime Kurum, torunu Saime Kurum ve Emrullah Başlangıç yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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