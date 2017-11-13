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Turgutlu'da 1 hektar orman yandı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında, 1 hektar ormanlık alan zarar gördü

13 Kasım 2017 17:49

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında, 1 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü.
Turgutlu\'ya bağlı Baktırlı Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgeye, İzmir ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere 3 arazöz, 1 su tankeri ve belediye araçlarının su takviyesi ile müdahale edildi. Yaklaşık 4 saatlik çalışmayla alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Jandarma, 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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