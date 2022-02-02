Turgutlu Belediyesi'nde en düşük maaş 5 bin TL oldu

Turgutlu Belediyesinde 2022 yılında bekar bir çalışan için en düşük asgari ücret net 5 bin TL oldu. Turgutlu Belediyesi personeli, 2022 yılında asgari ücretin 750 TL üstünde maaş alacak.

Turgutlu Belediyesi personelinin 2022 yılında alacağı maaş belli oldu. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Belediye - İş Sendikası arasında imzalanan sözleşmeye göre, Turgutlu Belediyesi personelinin 2022 yılında bekar bir çalışan için alacağı en düşük ücret net 5000 TL olarak belirlendi. Ayrıca bu ücrete ek olarak gece çalışan personellere ücretinin yüzde 10’una kadar "Gece Zammı", şoför olarak çalışan personele "Direksiyon Primi" ödemesi, Ramazan Bayramı’nda 400 TL, Kurban Bayramı’nda 500 TL olmak üzere "Bayram Yardımı" yapılacak.

Geçtiğimiz yıl 25 TL olan Çocuk Yardımı 40 TL’ye yükseldi. Çocuğu olan personel, bir çocuk için 40 TL olmak üzere üç çocuğa kadar "Çocuk Yardımı"ndan yararlanacak. Yine geçtiğimiz yıl 500 TL olan "Evlilik ve Ölüm Yardımları" 2022 yılında 750 olarak belirlendi. Personelin okul öncesi eğitim gören çocukları için 150 TL, ilköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimi gören çocukları için 200 TL, üniversite ve özel eğitim gören çocukları için 300 TL "Eğitim Yardımı" yapılacak. Evlenme İzni 7 gün, Doğum İzni 7 gün, Ölüm İzni 7 gün olarak belirlendi. Yangın, su baskını, deprem gibi felaketlerde 5 gün, çocuğun sünneti halinde 3 gün, evini taşıyana 2 gün, Dünya Engelliler Günü’nde tüm engelli çalışanlara 1 gün ücretli izin verilecek. Ayrıca Hac görevini yerine getirmek için Hacca giden çalışanlar Hac süresince ücretli izinli sayılacaklar. Yine, kadın çalışanlar ay içersinde kendi belirleyecekleri bir tarihte ücretli izinli sayılacaklar.

Sözleşmede ilkeler de yer aldı

İmzalanan sözleşmede bu yıl pek çok ilk de yer aldı. İlk defa günlük ücret uygulamasına geçildi. Böylece Turgutlu Belediyesi personeli, 30 gün çeken aylarda 30 günlük ücret, 31 gün çeken aylarda 31 günlük ücret ödenecek. Yine ilk defa bu sözleşmeyle birlikte, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan personele her ay maaşlarıyla birlikte net 50 TL tutarında "Koku Parası Yardımı" yapılacak.

"Türkiye'nin en iyi sözleşmelerinden birine imza attık"

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, önce çalışanın hakkının geldiğini belirterek imzalanan sözleşmenin Türkiye’deki en iyi sözleşmelerden birisi olduğunu vurguladı. Başkan Çetin Akın, şöyle konuştu:

“Asgari ücreti az bulduğumuzu daha önce söylemiştik. Geçen dönemde asgari ücretin çok üzerinde maaş vermiştik. Bu dönemde de Belediye-İş Sendikası ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde, Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş. çalışanlarına 2021 yılında en düşük bekar işçi maaşı 3300 TL uygulanan ücretimiz, 01/01/2022 tarihinden itibaren sosyal yan haklarla birlikte net 5000 TL oldu. Bu ücret, asgari ücretin 750 TL üzerindedir. Bayram paraları dahil olduğunda bekar bir çalışanımızın en düşük maaşı 5063 TL oldu. Personelimizin bugüne kadar ikramiyeleri, bayram paraları, mesai ücretleri ayın 15’inci günün ilk saatinde hesaplarına yattı. Ben bu konuyla ilgili olarak her yerde övünüyorum. Hiçbir çalışanımızın hakkını ‘bir gün sonra verelim’ diye düşünmedik, ‘önce bizim çalışanımızın hakkı’ dedik. Bundan sonraki süreçte de böyle olacak. Türkiye’deki, belediyeler arasındaki en iyi sözleşmelerden bir tanesine imza attık. Belediye – İş Sendikası ile imzaladığımız sözleşmenin hem belediyemize hem de çalışan emekçi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Belediye –İş Manisa Şube Başkanı Gökay Zengin, “Tüm üyelerimiz adına göreve geldiğiniz ilk günden beri emeğin ve emekçinin yanında olduğu için Başkanımız Çetin Akın ve ekibine; şahsım, şubem ve çalışma arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Sözleşmemiz, sendikamız ve belediyemiz için hayırlı olsun” diye konuştu.