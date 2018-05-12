Turgut Torunoğulları'na Türkiye'den ödül

İSTANBUL, (DHA)-Yeni Arayışlar Kulübü\'nün 14 yıldır verdiği Kent ve yaşam ödülleri töreni gerçekleştirildi. İstanbul Ramada Otel\'de yapılan törende Hollanda da faaliyet gösteren Edelstal Şirketi\'nin Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğlu\'na Kent ve Yaşam ödülü verildi.

Yeni Arayışlar Kulübü bu yıl ki toplantısını İstanbul Ramada Otelde yaptı. Toplantıya Edelstal Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları’ın yanı sıra Kuzey Kıbrıs Kültür ve Turizm bakanı sayın Fikri Ataoğlu ve İstanbul\'un çeşitli ilçelerinin belediye başkanları ve branşlarında önemli çalışmalar yapmış olan iş adamları ve kalabalık bir davetli gurubu katıldı.

\"TORUNOĞLU, TÜRKİYE VE HOLLANDA ARASINDA BİR KÖPRÜ\"

Turgut Torunoğulları\'nın bu ödüle, Hollanda ve Türkiye arasında önemli bir köprü olması ve her iki ülke arasında büyük yatırımlar gerçekleştirmesi sebebiyle layık görüldüğü belirtildi. Torunoğulları\'nın bir işçi ailesi olarak Hollanda\'da bulunurken yabancı bir ülkede başarının nasıl elde edileceğini göstermesinin de ödülü almasında etkili olduğu vurgulandı. Torunoğulları\'nın gayrimenkul, turizm, ve sanayi alanında faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

\"HOLLANDA\'DA 20 BİNE YAKIN TÜRK İŞADAMI VAR\"

Turgut Torunoğulları da bu organizasyonu gerçekleştiren Celal Toprak ve Mehmet Gözcü\'ye teşekkür ettiği konuşmasında \"Artık Hollanda’da sadece işçi değil hayatın her alanında Hollanda Türk toplumu yerini aldı. Sadece ben değil bugün Hollanda’da 20 bine yakın işadamı var, bunlar yılda 8 milyar euro ciro yapıyorlar. Türkiye kökenli öğrencilerin yüzde kırkı bir üniversite ya da yüksek okul öğrencisi siyasetçilerimiz ve kadın girişimcilerimiz bulunuyor. Artık Hollanda Türk toplumu Hollanda’nın ayrılmaz bir parçası . Beni böylesine anlamlı bir ödüle layık gördüğünüz için teşekkür ederim\" dedi.