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Turgut Özal'ın eski damadı hayatını kaybetti

Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde yaşayan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın damadı ve Zeynep Özal’ın 3’üncü eşi Adnan Güngör tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi

12 Mart 2015 01:29

Bodrum’un Gümbet Mahallesi Kale Konut Sitesi’nde yaşayan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın damadı ve kızı Zeynep Özal’ın 3’üncü eşi 60 yaşındaki Adnan Güngör, üç hafta önce diyabet ve karaciğer yetmezliği nedeniyle Özel Bodrum Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Doktorların yoğun çabalarına rağmen Güngör’ün yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bodrum’da aşırı alkol bağımlılığı nedeni ile birçok kez hastaneye kaldırılan Güngör’ün yakınlarının İstanbul’dan gelerek cenazeyi İstanbul’a götürerek aile mezarlığında defnedecekleri öğrenildi.

Zeynep Özal ile Adnan Güngör, Cumhurbaşkanı Özal yaşamını yitirdikten bir süre sonra boşanmışlar ve Güngör Bodrum’da yaşamaya devam etmişti.

 

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