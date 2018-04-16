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Turgut Özal'ın başdanışmanı: Kanaatime göre öldürülmedi, eceliyle öldü

Adli Tıp Kurulu, Özal'ın zehirlenerek öldüğü konusunda görüş birliğine varamamıştı

16 Nisan 2018 11:24

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın başdanışmanı Engin Güner, "Benim kanaatim Özal kesinlikle öldürülmedi. Tabii bunu ispat etmek mümkün değil. Biri ya da birileri onu zehirlemiş olabilir mi, olabilir. Ama bu ortaya çıkardı diye düşünüyorum" dedi.

Sözcü'den Nil Soysal'a konuşan Güner, dönem dönem gündeme gelen 'Özal zehirlendi' iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Güner'in açıklamaları şöyle:

"Benim kanaatim Özal kesinlikle öldürülmedi. Tabii bunu ispat etmek mümkün değil. Biri ya da birileri onu zehirlemiş olabilir mi, olabilir. Ama bu ortaya çıkardı diye düşünüyorum. Bir devlet kurumu olan Adli Tıp'a güvenmek durumundayız. Onların verdiği raporda böyle bir zehirlenme yok. Mezarı açıldığında da gerekli incelemeler yapıldı ve hiçbir iz bulunamadı. Biraz vehim diyeyim. Hatırlarsanız; bazı çevreler bunu Ergenekon'a filan bağladı, o açıdan kullandılar. Benim samimi kanaatim; Özal'ın eceliyle öldüğü şeklinde."

8. Cumhurbaşkanı Özal'ın naaşı üzerinde yapılan Adli Tıp Kurumu raporunda kurul üyeleri Özal’ın zehirlenerek öldüğü konusunda görüş birliğine varamamıştı. Raporda, “Özal’ın vücudunda zehir var. Ancak bu maddeler her vücutta bulunabilecek toksik maddeler” değerlendirmesi yapılmıştı.

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