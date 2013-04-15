Turgut Özal, ölümünden 40 gün önce zehirlenmeye başlanmış!

Savcılığın, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kabrinin açılması kararını, Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) Özal’ın ölümünden 40 gün önce zehirlendiğine ilişkin ihtisas kurulu raporuna dayanarak aldığı ortaya çıktı.

Soruşturmayı yürüten Savcı Kemal Çetin’in, Özal soruşturmasıyla ilgili aldığı “fethi kabir” kararının Özal’ın ölümüyle ilgili DDK tarafından yapılan araştırma üzerine alındığı öğrenildi. DDK’nın bünyesinde, uzman tıpçıların bulunduğu bir TIP İhtisas Kurulu oluşturduğu ve fethi kabirden bir yıl önce; Özal’ın cumhurbaşkanı olduğu dönemde çeşitli hastanelere verdiği kan örneklerini araştırdığı ortaya çıktı.

40 gün önce değişim

Arzu Yıldız’ın Taraf’taki haberine göre, araştırmada, Özal’ın ölümünden 40 gün önceki kan örneklerinde değişim gözlemlendi.

Bunun üzerine giden uzmanlar, fethi kabir işleminden sonra Adli Tıp Kurumu’nca Özal’ın naaşından alınan numunelerde bulunacak olan zehirli kadminyum maddesini, Adli Tıp’tan bir yıl önce tespit etti.

Kamuoyuna açıklanmadı

Bugüne kadar kamuoyuna açıklanmayan DDK Tıp İhtisas Kurulu raporunda, kadminyumun Özal’a yavaş yavaş verildiği, ilk zehirlenme tarihinin ise ölüm tarihi olan 17 Nisan’dan yaklaşık 40 gün önce olduğu kaydedildi. Raporda, söz konusu zehrin kişiyi yürüyemeyecek hâle getirdiğinin altı çizildi.

Raporun ardından Savcı Çetin, DDK raporunun öneriler kısmında da yer alan “kabrin açılması” konusundaki öneriyi yerine getirme kararı aldı. Ancak bu kararda, Tıp İhtisas Kurulu’nun “çok gizli” olarak savcıya verdiği zehirlendi bilgisi yer almadı. Kabrin açılmasından sonra, Adli Tıp Kurumu; Özal’ın naaşından alınan numunelerde kadminyum bulunduğunu ancak bu zehrin ölümünden sonra vücuda topraktan bulaşmış olabileceğini ifade etti ve bunun yanı sıra bugüne kadar kalp krizi olarak belirtilen ölüm nedeninin yapılan incelemelerde belirlenemediğini ifade ederek, “ölüm nedeni tespit edilememiştir” dedi.

Adli Tıp’ın aksine DDK TIP İhtisas Kurumu’nun raporunda, zehrin ölümünden 40 gün önce verildiği ifadeleri yer alıyor. DDK’nın yanı sıra, Ergenekon ve Zirve Yayınevi davalarının tanıkları “Selçuk” ve İlker Çınar da kabrin açılmasından önce Özal’ın kadminyum ile zehirlendiğini ifade etmişti.