"Turgut Özal, Melih Gökçek için 'O dangalak istifa etmesin' demiş"

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın istifa iddialarıyla gündemde olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e 20 Ekim 1991'deki seçimlerden önce "O dangalak istifa etmesin" dediği iddia edildi. Gökçek'in "dangalak" sözüne sevinerek, güldüğü öne sürüldü.

Yeniçağ'dan Orhan Uğuroğlu'nun "O dangalak istifa etmesin" başlığıyla (17 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Bu önemli cümle bugün "istifa ya da azil" ikilemi ile karşı karşıya kalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında Cumhurbaşkanı tarafından söylendi.

Nasıl olur?

Kim, kime söyledi?

Ne zaman söylendi?

Bu soruların hemen aklınızdan geçtiğini tahmin ederek tarihi bir anımı sizinle paylaşacağım ki konuyu tüm gerçekliği ve tanıkları ile anlatayım.

Tarih: 31 Ekim 1989 ANAP Genel Başkanı Turgut Özal, Cumhurbaşkanı seçildi.

Yerine Yıldırım Akbulut atandı ama ANAP teşkilatı da seçmen de Akbulut'u beğenmedi, desteklemedi.

15 Haziran 1991 günü yapılacak Anavatan Genel Kurulu'nda Genel Başkanlık için iki aday ortaya çıktı. Yıldırım Akbulut ve Mesut Yılmaz.

Melih Gökçek, desteklediği Başbakan Akbulut'un seçilmesi için Mesut Yılmaz aleyhinde kampanya başlattı.

Mesut Yılmaz Anavatan Partisi Genel Merkezine girişte Melih'in gönderdiği büyük bir grup tarafından yuhalandı, olaylar çıktı.

Genel Kurul'da Gökçek de adayı Akbulut da kaybetti, Mesut Yılmaz Genel Başkan seçildi ve Başbakan oldu.

Yılmaz 20 Ekim 1991'de yapılacak milletvekili seçimlerinde Melih Gökçek'in de aralarında olduğu ANAP'ın muhafazakâr kanadını dışlama kararı aldı.

STAR TV'nin Ankara Temsilcisi olarak o günlerde Gökçek ailesi ile ailece de görüşüyorduk.

Eylül ayında Sakarya Caddesi'ndeki makam odamda asker arkadaşım Sedat Güler ile oturuyordum ki sekreterim Ece Cengiz telaşla odaya girerek, "Nevin Gökçek telefonda ağlayarak sizinle görüşmek istiyor" dedi.

Telefonu aldım ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bir öğretmen olarak tanıdığım Nevin Gökçek ile konuştum.

Nevin Hanım, "Melih'i kandırdılar, Refah Partisi'nden milletvekili adayı yapacaklarmış, evden az önce aldılar, Keçiören Refah Partisi İlçe Başkanlığı'nda kaydını yapacaklarmış. Orhan ancak sen engellersin. Lütfen araç telefonundan ara, engelle." dedi bir çırpıda sürekli ağlayarak.

Gökçek'i hemen aradım inatçılığını bildiğimden; 'Deli misin, sen Melih Gökçek'sin. Keçiören ilçe de üye olunur mu? Bana gel Erbakan'ı arayayım. Genel Merkez töreni ile Refah'a havalı şekilde gir' diyerek ikna ettim.

Az sonra 3-4 araba geldiler. Refah Partilileri binaya almayıp sadece Melih'i aldım odama.

Hemen sordum; 'Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın haberi var mı?'

Gökçek, "Hayır yok" dedi. Neden Refah Partisi'ne geçiyorsun diye sordum.

Gökçek, "Mesut beni ve muhafazakâr isimleri milletvekili yapmayacak. Beni aday gösterecek Refah Partisi'ne geçeceğim çünkü milletvekili olmak istiyorum" dedi.

'Bak Melih seni ANAP'a alan, Keçiören Belediye Başkanı ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yapan Özal'a vefasızlık olmaz mı? Ayıp olmaz mı? Dur ben arayayım beraber olduğumuzu söyleyeyim o Yılmaz'la konuşur, milletvekili olursun dedim.'

Göçek'te tatilde olan Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı aradım denizde yüzüyormuş. Koruma Müdürü Musa Öztürk'e durumu anlattım ve acilen telefon ile görüşmek istediğimi söyledim.

ANAP'ın kurucu genel başkanı, Cumhurbaşkanı Özal arayınca durumu özetledim.

Özal, "Söyle o dangalak istifa etmesin, öyle bir hata yapmasın, eşini de ağlatmasın. Ben şimdi Mesut'u arayacağım sen de 10 dakika sonra ara Orhan" dedi.

Gökçek de telefon ahizesine yaklaşarak dinlediği için bu sözleri duydu ve çok da sevindi.

Dangalak sözüne de bayağı güldük ki, Sedat Güler, "Özal seni oğlu gibi görüyormuş demek ki" dedi.

10 dakika sonra Mesut Bey'i aradım. Gelişmeyi anlattığım Genel Merkezde MKYK toplantısında imiş. Sekreteri Seval, "Evet az önce Sayın Özal ile konuştu Mesut Bey ama çok kızgın girdi tekrar toplantıya, şimdi bana da kızmasın" dedi ama yine de Mesut Bey'i telefona bağladı ki aramızda şu konuşma geçti.

- Sayın Başbakan az önce Özal ile...

Yılmaz: "Orhan yorma kendini konuyu biliyorum. Beni yuhalatan Gökçek'i asla listeye koyup milletvekili seçtirmem. Turgut Bey'e de söyledim."

- Refah Partisi'ne geçecek...

Yılmaz: "Defolup gitsin..."

Ve Melih Gökçek'in ANAP macerasının noktalandığı an oldu.

Melih'e tamam o zaman ben de sözümde durayım diyerek Erbakan'ın basın danışmanı Fikret Özkan'ı arayarak durumu anlattım. Özkan biraz müsaade et dedi ve tekrar arayıp, "Hocam çok mutlu oldu. Salı günü grup toplantısında Melih Bey'in partiye kaydını imzalayıp bizzat rozetini takacak" dedi.

Melih Gökçek Refah Partisi'nden seçildiği Ankara Milletvekilliğinden 3 yıl sonra istifa ederek 1994'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Merhum Özal ve Erbakan'ı rahmetle anarken siyasetin ele avuca sığmayan ismi olan Gökçek ile önemli anılarımın da devam edeceğini okurlarıma duyururum.