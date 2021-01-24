İrfan Fidan'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesini değerlendiren eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, "İrfan Fidan’ın AYM üyesi yapılmasında Anayasa'ya karşı çok açık bir hile yapılmıştır" dedi.

27 Kasım'da Yargıtay'a atanan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçildi.

Fidan'ın Yargıtay üyeliğinin sadece 58 gün sürmesine rağmen en yüksek oyu alarak AYM'ye seçilmesi tartışmalara neden oldu. Muhalefetin tepki gösterdiği seçimi eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan ve hukukçu Bahri Belen, Tükenmez Haber'den Denizcan Akar'a yorumladı.

“Hile yapıldı”

Fidan'ın seçilmesine ilişkin "Anayasa'ya karşı hile yoluyla yapılmış bir tercihtir" diyen Kazan, "Çünkü Anayasa ya da Yargıtay'dan seçilecek olanların seçilme nedenleri Yargıtay'daki edindiği birikimlerden AYM'de yararlanmaktır. Çünkü AYM bir mahkemedir. Sonuçta Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapabilen bir mahkemedir. Orada Yargıtay deneyimi olanların bulunması düşünülmüş ve öyle bir kontenjan ayrılmıştır. Bu doğru bir Anayasa düzenlemesidir. Ama bu olayda Anayasa'ya karşı çok açık bir şekilde hile yapılmıştır" düşüncesini dile getirdi.

“Daha önce de hile yapılmıştı”

Daha önce de Anayasa'ya karşı hileli atama yapıldığını vurgulayan Kazan, Alparslan Altan’ın da Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı, Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanı olduğu dönemde Anayasa Mahkemesi raportörü Alparslan Altan’ın Denizcilik Müsteşar Yardımcılığı'na atayarak seçilmesini sağladıklarını hatırlattı. Prof. Dr. Kemal Gözler’in bugüne kadar AYM üyeliğine seçilenlerin sicilini kontrol ettiğinde Yargıtay'dan AYM'ye gelenler,n bugüne kadar ortalama 9.5 yıl Yargıtay'da görev yatığını Fidan’ın ise Yargıtay üyeliğine getirildikten sadece 20 gün sonra Yargıtay üyelerinden en yüksek oyu aldığını belirterek, “Anayasa Mahkememizin nasıl bir oluşuma sürüklendiği, buraya kadar nasıl atamalar yapıldığı düşünülürse Dolayısıyla yine Kemal Gözler'in diliyle söyleyeyim; Anayasa Mahkemesine veda harekâtıdır"dedi.