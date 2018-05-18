Turgut Kazan: FETÖ'cü savcıların AKP'deki FETÖ'cüleri açıklamasından korkulduğu için, hiç görmediğim uygulamalar yapılıyor

Eski İstanbul Barosu Başkanı avukat Turgut Kazan, mahkemelerin ‘FETÖ’ davalarında yaptığı uygulamalara “FETÖ’cü savcıların AKP’deki FETÖ’cüleri açıklamasından çok korkulduğu için, 55 yıllık meslek yaşamımda hiç görmediğim, kural dışı bir yargılama yapılıyor” sözleriyle tepki gösterdi.

Ankara’da mahkemenin avukatlara duruşmanın 17 Mayıs’ta yapılacağı bildirilmesine rağmen duruşmayı 9 Mayıs’ta yaparak Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in gözaltına alınmasına yönelik karar veren "Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak" suçundan tutuklu eski Erzurum savcısı Osman Şanal'a soru sormalarının engellendiği belirtti.

Turgut Kazan’ın sosyal medya hesabı Twitter’da paylaştığı mesajlar şöyle:

“FETÖ’cü savcıların AKP’deki FETÖ’cüleri açıklamasından çok korkulduğu için, 55 yıllık meslek yaşamımda hiç görmediğim, kural dışı bir yargılama yapılıyor.

Örneğin, Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi, savcı (gizli tanık EFE) Bayram BOZKURT’u, İlhan CİHANER’in Erzincan’daki avukatlarına bile haber vermeden ara celse açıp yokluğumuzda dinledi. Ve HSK bu yapılan doğrudur dedi.

Dün de Ankara’da, inanılmaz bir örnek yaşadık. Mahkeme Başkanının talimatıyla bize verilen tensip zaptında, duruşmanın 17 Mayıs’ta yapılacağı yazılıydı. 3 Mayıs’ta dilekçe sunduk. 4 Mayıs’ta Başkanla konuştuk.

Ama, dün Ankara’ya gidince, tensip zaptı değiştirilerek, duruşmanın 9 Mayıs’ta yapıldığını öğrendik. Böylece, anlı/şanlı Osman Şanal bizim yokluğumuzda dinlenerek, soru sorulması önlenmiş oldu.

HSK/avukat/savcı/yargıç kim isterse, aynı tarihte düzenlenmiş gibi görünen, birinde duruşma gününü 17 mayıs, diğerinde 9 Mayıs gösteren, bu iki farklı tensip zaptını göndereceğimizi belirtiyor,

Türkiye’de nasıl bir yargılama süreci yaşandığının bilinmesini istiyoruz.”