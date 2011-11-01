Turgut Kazan: Artık her şey bitmiştir



T24 - Avukat Turgut Kazan'ın, bugün meslekten men istemiyle yargılanmasına başlanacak. Türkiye'nin her yerinden avukatlar Kazan'ın avukatı olarak duruşmaya katılacak.



Cumhuriyet gazetesinden İlhan Taşçı'nın yazısına göre, yarım asırdır avukatlık yapan Turgut Kazan, savunmanlığını üstlendiği eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’in lehinde yazılan bir mektup hakkında savcılığın işlem yapmamasını eleştirmesi nedeniyle “3 yıl hapis ve meslekten men” cezası istemiyle bugün yargılanmaya başlanacak.



12 Mart ve 12 Eylül’de de avukatlık yaptığına işaret eden Kazan, “Onların bile aklına gelmemişti. Boyun eğen, hukuk ihlallerine sessiz avukat istiyorlar. Dolayısıyla beni değil savunma mesleğini yargılıyorlar. İlk kez savunma terör sayıldı” değerlendirmesini yaptı.

Dört dönem İstanbul Barosu Başkanlığı da yapan, 49 yıllık avukat Turgut Kazan, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bu kez avukat kürsüsünde değil, “sanık” kürsüsünde mahkemeye çıkacak. Kazan’ın bugün “yargılanmasına” dayanak gösterilen olay ise savunmasının “terör suçu” sayılması.



Cemaatlere yönelik soruşturmaların ardından tutuklanan eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’e Buca Cezaevi’nden bir tutuklu mektup gönderdi. Mektupta, Risale-i Nur Dershanesi toplantılarına katıldığı bir gün, Savcı Osman Şanal, bazı emniyet yetkilileri, iki profesör ve Erzurum’da cemaat liderliği yapan 3-4 kişinin gece saat 02.30’a kadar toplantı yaptığını anlatıp, toplantıya katılanların “Cihaner’in işi bitti” dediğini ileri sürdü.



Turgut Kazan da bu mektubu o dönemde mahkemeye sunarak bu iddialarla ilgili gerekli araştırmanın yapılmasını istedi. Ancak 2 ay boyunca hiçbir işlem yapılmaması üzerine duruşma sırasında Kazan, bu tutumu eleştirdi. Kazan’ın bu eleştirisi “terör eylemi sayılarak” Erzurum Özel Yetkili 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede, Kazan’ın Terörle Mücadele Yasası kapsamında 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve meslekten yasaklanması istendi.





Savunma terör sayılıyor



Bugün yapılacak ilk duruşmaya, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Vedat Ahsen Coşar, İstanbul Barosu Başkanı Doç. Dr. Ümit Kocasakal, Ankara Barosu Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, İzmir Barosu Başkanı Sema Pekdaş başta olmak üzere diğer baro başkanları ve avukatlar katılacak.



Avukat Turgut, “Demokrasimiz için büyük tehlike oluşturan özel yetkili mahkemeler önünde üstlendiğim tek davada, Terörle Mücadele Yasasını ihlal ettiğim iddiasıyla sanık oldum” derken AİHM kararlarını da hiçe sayan bu anlayışın savunma mesleğine açık bir saldırı olduğunu belirtti. Avukat Turgut Kazan, şu değerlendirmeyi yaptı:



“Türkiye’deki çok demokrat bazı çevreler yalnızca bazı olaylar üzerinde duruyorlar ki o olaylar da önemlidir. Ama ilk kez savunma görevi terör sayılıyor. Artık her şey bitmiştir.



Oysa hukuk devleti değerlerinde aslolan silahların eşitliği ilkesidir. İnsanlar bunu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki hakkaniyetli yargılama kuralından çıkarmıştır. Ben şimdi savcıyı eleştirirken savcı benim aleyhime dava açıyor. Ve düşünebiliyor musunuz, meslekten yasaklanmam gerekiyor.



Bunu ne 12 Mart, ne 12 Eylül düşündü. Böyle bir şey görmedim. Benim şeklen sanık olduğum bir dava gibi görülüyor ama aslında savunma mesleğini yargılıyorlar. Bütün avukatlara boyun eğdirmek, ihlallere sessiz kalan avukat istiyorlar. Korku salıp, ihlallere seyirci kalmamızı sağlamak için açılmış bir davadır.”











