TÜRGEV'e hırsız' diyen Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'ye dava

'TÜRGEV rüşvetin merkezidir' diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve "Soygun paralarını TÜRGEV’e saklayan çocukların mahkeme önüne çıkması sağlanmalıdır" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında, vakıf tarafından 100'er bin liralık tazminat davası açıldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bilal Erdoğan’ın da yöneticisi olduğu TÜRGEV’le ilgili şöyle demişti: “TÜRGEV rüşvetin merkezidir. Devletten ihale alanlar, ihale almadan önce TÜRGEV’e para veriyorlar, bunun adı nüfuz ticaretidir. TÜRGEV’in yetkililerinden rica ediyorum, kim size ne kadar bağış yaptı, gelir gider tablolarınız nedir, neden bunları saklıyorsunuz? TÜRGEV istediği kadar dava açabilir. Adımın Kemal olduğunu bildiğim kadar TÜRGEV’in rüşvetin merkezi olduğunu biliyorum, bunu da yargıda ortaya çıkartacağım. Bütün mesele şu, bilançolarını ve kimlerden bağış aldıklarını biran önce mahkeme dosyasına koysunlar. Görecekler orada ihale alanların nasıl götürüp oraya rüşvet yatırdıklarını. Rüşvetle beslenen bir yapı var orada.”

cumhuriyet.com.tr'nin haberine göre, TÜRGEV adına vakıf yetkilisi Ali Çevik, Avukatı Selma Yıldız aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 12 sayfalık dilekçe sundu. Dilekçede Kılıçdaroğlu’na, TÜRGEV’in kendisi aleyhine açtığı davaların basın tarafından sorulduğu, bunun üzerine Kılıçdaroğlu’nun açıklama yaptığı belirtildi.



Dilekçede, “Davalı açıklamalarında müvekkil vakfa açıkça “devletten ihale alanların rüşvet yatırdıkları yer” “rüşvetin merkezi” ve “rüşvetle beslenen bir yapının olduğu vakıf” demektedir yani açıkça “Rüşvetçi” “Nüfuz ticareti yapan vakıf” demektedir ancak bunu gerçekliği ortaya çıkmış olaylara dayanarak değil, kasıtlı olarak tamamen faraziyelerle, eksik ve yanlış bilgilerle kamuoyuna aktarmakta, müvekkil vakfı iktidara saldırmak için kullanmaktadır. Bunu yaparken kamuoyunda müvekkil vakıf üzerinden hükümet, hükümet üzerinden ise müvekkil vakıf hakkında olumsuz bir algı yaratmayı amaçlamaktadır” ifadelerine yer verildi.



28 Temmuz’da Ankara Arena Spor Salonu’nda, “Soygun paralarını TÜRGEV’e saklayan çocukların mahkeme önüne çıkması sağlanmalıdır” diyerek Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) iftira ve hakaret ettiği gerekçesiyle MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı aleyhinde de 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açıldı.

'Vakfa açıkça hırsız demiştir'

Vakfın zor durumdaki öğrencilere yardım eden bir vakıf olduğu vurgulanan dilekçede, “Bağış yapanlar ve vakfın yaptıkları tüm kayıtlarıyla açıktır ve kayıtlarının tümü Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde mevcuttur. Davalı açıklamasında, müvekkil vakfın kuruluş amacına uygun bir şekilde edindiği bağışları “soygun parası” olarak nitelendirmiş ve açıkça müvekkil vakfa “hırsız” demiştir” denildi.