TÜRGEV ile Ensar Vakfı, ABD'de yurt açacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yönetim Kurulu üyesi olduğu TÜRGEV ile Ensar Vakfı, ABD’de Manhattan’da yurt açacak.

Hürriyet yazarı Vahap Munyar dünkü köşesinde Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile Ensar Vakfı’nın ABD’de açacağı yurda ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Yurdun yapılacağı arsanın 20 milyon dolara alındığını yazan Munyar, Bilal Erdoğan’la yaptığı Malezya yolculuğu sırasında konuyla ilgili aldığı bilgileri köşesinde yazdı. Vahap Munyar’ın yazısının ilgili bölümü şöyle: “Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Ensar Vakfı’yla birlikte Manhattan’da kültür merkezi ve yurt yapacak.” Munyar’ın yazısına göre TÜRGEV Yönetim Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, bu merkez için 20 milyon dolara tek katlı bir binayı arsası için aldıklarını belirterek, “Ağustos ayında temeli atacağız. Yurt ve kültür merkezi, bizim için prestij olacak” dedi