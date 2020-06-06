TÜRGEV, "Devletin sunduğu hizmet, desteğe ihtiyaç duymayacak düzeyde" dedi, 25 öğrenci yurdunu kapatma kararı aldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve kızı Esra Albayrak'ın yönetimindeki Türkiye Gençlik ve Eğitim Vakfı (TÜRGEV), 25 öğrenci yurdunu kapatma kararı aldı. Vakıf, küçülme gerekçesini, “devletin yurt hizmetleri, desteğe ihtiyaç duymayacak düzeyde” olması diye açıkladı.

Devletin yurt hizmetlerinin, “desteğe ihtiyaç duymayacak düzeyde” olduğunu savunan vakıf yönetiminden küçülme kararına ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Sivil toplumun gayesi daima devletin yetişemediği, uzanamadığı yerlere kaynak ulaştırmaktır. Biz de bu gaye doğrultusunda yurt sayımızı azaltarak, kaynaklarımızı hizmet vermeye devam edeceğimiz 21 yurdumuza ve çeşitlenerek devam edecek eğitim hizmetlerine yönlendirmeyi hedefliyoruz.’’

Milyonlarca liralık detsek 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerin ardından el değiştiren AKP’li belediyelerin mali hesaplarında yapılan incelemelerde, TÜRGEV’e aktarılan kaynaklar da ortaya çıkmıştı. AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin, vakfa tahsis edilmek üzere beş yurt inşaatı için ihale yaptığı ve 171 milyon TL harcadığı belirlenmişti. İBB yönetiminden milyonlarca lira destek aldığı ortaya çıkan ve vergiden muaf tutulan TÜRGEV’in, faaliyet raporlarını da açıklamadı. Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı döneminde kurulan ve yalnızca İstanbul sınırları içinde hizmet veren TÜRGEV, 2012 yılının ardından etkinliğini giderek artırmış, vakfın yurt sayısı, 2019 yılında yükseköğretimde 49’a, ortaöğretimde ise 11’e çıkmıştı. TÜRGEV’in faaliyet gösterdiği kent sayısı ise 32’ye yükselmişti.

Vakfın açıklaması şöyle:

1996 yılından bu yana on binlerce kız öğrencinin eğitimine, barınma hizmetleri, eğitim faaliyetleri, ihtiyaç ve başarı bursları ile destek olan TÜRGEV, hizmet modelinde değişikliğe giderek barınma hizmetlerinin kapsamını daraltıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim çağındaki vatandaşlarına sağladığı yurt imkanlarının, yaygın ve standardize hale gelişi ve sivil toplum kuruluşlarının bu alandaki boşluğu başarıyla doldurmaları neticesinde TÜRGEV, barınma hizmetlerine ayrılan kaynak ve emeğin, gençlik ve eğitim hizmetlerine yönelik yeni ihtiyaçlara yönlendirilmesi fikriyle, yurt genelinde 25 yurdunu kapatma kararı aldı.

Beşi KKTC'de olmak üzere 773 müdürlükle hizmet vermekte olan Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun 2020 yılı itibariyle yurt kapasitesi 677 bine tekabül etmektedir. Bu yıl başvuruda bulunan 424 bin öğrenciden 353 bininin yurtlarına yerleştirilmesiyle yerleştirme oranı yüzde 83’e, doluluk oranı ise yüzde 90’ın üzerine çıkmıştır.

Bu verilerin de işaret ettiği gibi, devletin Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda her yıl başarıyla gerçekleştirdiği iyileştirmeler ve kaliteli barınma hizmetini erişilebilir kılma konusundaki yeterliliği, eğitim faaliyetleri yürüten sivil toplum kuruluşlarının bu alana yönelik başka problemlere çözüm üretecek yeni çalışmalara odaklanmasını, yeni vizyonlar edinmesini gerekli kılıyor.

Bu gereklilikle TÜRGEV, yıllar içinde eğitim alanında edindiği tecrübenin sağladığı güvene de dayanarak, sivil toplumun eğitim ve gençlik hizmetlerini içeren diğer alanlarında daha fazla sosyal fayda sağlamaya yönelik yeni bir rota belirledi. Kuruluşundan bu yana gelişim ve değişim rüzgarlarına direnmeksizin, çağın gerekliliklerine ve gençlerin ihtiyaçlarına kulak verilerek atılan bu adımla TÜRGEV, hem kendi ufkunu genişletmeyi, hem de ülke gençliğinin önüne yeni kapılar, yeni yollar açmayı hedefliyor.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fatmanur Altun alınan kararın gerekçesini ‘’Gelinen noktada devletin yurt hizmetleri, desteğe ihtiyaç duymayacak düzeyde ve kalitededir. Sivil toplumun gayesi daima devletin yetişemediği, uzanamadığı yerlere kaynak ulaştırmaktır. Biz de bu gaye doğrultusunda yurt sayımızı azaltarak, kaynaklarımızı hizmet vermeye devam edeceğimiz 21 yurdumuza ve çeşitlenerek devam edecek eğitim hizmetlerine yönlendirmeyi hedefliyoruz. Bilhassa eğitim faaliyetlerimizin standartlarını yükseltmek ve yaygınlığını artırmak istiyoruz.’’ sözleri ile açıkladı.

TÜRGEV, kız çocuklarının akademik ve bireysel olarak desteklenmesi için düzenlenen eğitim faaliyetlerini, sosyal sorumluluk projelerini ve kampanyalarını sürdürmeye devam edecek.