TÜRGEV, 27 öğrenci yurdundan 15'ini kapattı

AKP'nin 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) kaybetmesinin ardından TÜRGEV, İstanbul'da bulunan 27 yurdundan 15'ini kapattı. CHP’li Karabat, “Kaynakları kesilen yandaş vakıflar küçüldü” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 1996 yılında kurulan ve birçok kamu kaynağından faydalanan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), AKP'nin İBB'yi kaybetmesiyle küçüldü.

Birçok gideri İBB tarafından karşılanıyordu

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, İBB kaynaklarından edinilen bilgilere göre, AKP döneminde İBB tarafından TÜRGEV'e birçok bina tahsis edildi. Yerel seçimlerin ardından da tahsis süresi sona eren binaların tahsisleri uzatılmadı ve TÜRGEV’in bu binaları boşaltması istendi. AKP döneminde belediye meclisi kararıyla tahsis edilen ve yine belediye meclisinde çoğunluğu AKP’li meclis üyelerinde olması nedeniyle tahsis kararları iptal edilemeyen yurtlarda da ekonomik sıkıntılar baş gösterdi. Çünkü sadece bina tahsis etmekle yetinmeyen İBB, aynı zamanda bu yurtların birçok giderini de karşılıyordu. İBB kaynakları, TÜRGEV'e tahsis edilen binaların yemek, organizasyon, güvenlik giderleri ile faturalarının da belediye bütçesinden ödendiğini belirtti.

İBB bütçesinden vakıf ve derneklere aktarılan kaynakların kesildiğini vurgulayan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“İBB artık bütün kamuoyunun bildiği gibi öğrenci yurtlarını kendisi açıyor. Yandaş vakıflara tahsis edilen binalar geri alınıyor. Vakıflara sadece bina tahsis edilmiyor, kamu kaynaklarından türlü yollarla fonlanıyorlar. AKP'nin İBB seçimlerini kaybetmesiyle kaynakları kesilen yandaş vakıflar küçüldüler. Kamunun birikimleri bir takım siyasi çıkarlarla belli yerlerle aktarılıyordu. AKP’nin İBB’yi kaybetmesiyle bu durum ortadan kalktı. Yurt faaliyetleri prensip olarak devlet tarafından yapılmalı. Cemaatlere ve tarikatlara kaynak aktarılmamalı.”

Erdoğan'ın çocukları yönetimde

Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kurulan TÜRGEV’in yönetim kurulu başkanlığı görevini İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun yürütüyor. Vakfın yönetiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak ile oğlu Bilal Erdoğan’ın yanı sıra birçok AKP’li de yer alıyor.