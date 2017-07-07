Turgay Şeren, kabri başında anıldı

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Turgay Şeren, vefatının 1. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Ölümünün birinci yıl dönümünde sarı-kırmızılılarla özdeşleşen ismi; Galatasaray camiası ve yakınları, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda andı.



Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Turgay Sabit Şener, vefatının 1. yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma programına Galatasaray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin ve Şeren'in yakınları katıldı. Sarı-kırmızılı efsanenin kabrine Galatasaray Spor Kulübü ve Türkiye Spor Yazarları Derneği çelenk bıraktı.

Şeren için mezarı başında Kuran-ı Kerim okunurken, anma programı edilen dua ile noktalandı.