Turgay hırsından ağladı

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Viyana doğumlu, 24 yaşındaki 1 m 90 cm boyundaki gurbetçi futbolcu Turgay Bahadır, iki yıl önce, Avusturya'da bir dönem takım çalıştıran Kayserispor teknik direktörü Tolunay Kafkas'ın önerisi üzerine SC. Schwanenstadt takımından sarı kırmızılı ekibe transfer olmuştu. "Ay yıldızlı formayı giymeyi çok istiyordum" diyen Turgay Bahadır, "Statü sorunu ortaya çıkınca çok üzüldüm. Milli takım aday kadrosuna çağrılma sevincim, bir anda hüzüne dönüştü" dedi.Kayserispor teknik direktörü Tolunay Kafkas, iki yıl önce sarı kırmızılı ekibe getirdiği Turgay Bahadır'ın Bosna Hersek milli takımı kampından çıkarılmasının ardından, moralini düzeltsin diye ekstradan 1 gün izin verdiğini, genç golcünün hırsından ağladığını ve ay yıldızlı milli formayı giyemediğine çok üzüldüğünü kendisine de anlattığını söyledi.Kafkas "Turgay , bu sezon iyi bir çıkış yakaladı. Performansıyla, sahada sergilediği futbolla bence milli formayı hak etmişti. Ancak, statüden kaynaklanan sorun yüzünden A Milli takım kampından geri dönmesi içine oturdu. Hırsından ağladığını söyleyerek, canının çok sıkıldığını söyledi. Ben ve takım arkadaşları kendisine moral verdik. Ancak, Avusturya milli takım yöneticileri de kendisini yakından izliyor. Sanırım önümüzdeki dönemde kendisini Avusturya A milli takım aday kadrosuna davet ederler" şeklinde konuştu.Ankaraspor hazırlıkları öncesi ilk antrenmana çıkan Turgay'ı, Saidou başta olmak üzere takım arkadaşları balık yemeğe götürerek moral verip teselli ettiler.