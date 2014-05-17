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Spor

Turgay Demirel Avrupa basketbolunun yeni patronu oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, Avrupa Basketbol Federasyonu Başkanlığına seçildi.

17 Mayıs 2014 19:08

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Avrupa Basketbol Federasyonu (FIBA Avrupa) Genel Kurulu sonucunda FIBA Avrupa'nın yeni başkanı seçildi.

Demirel, önümüzdeki beş yıl boyunca FIBA Avrupa Başkanlığı yapacak. 8 oya karşı 49 oyla başkan olarak seçilen Demirel, aynı zamanda bu göreve getirilen ilk Türk başkan olma ünvanına da sahip oldu.

Sonucun açıklanmasının ardından duygu ve düşüncelerini paylaşan Demirel, “FIBA Avrupa Başkanı olarak seçilmiş olmak büyük bir onur ve bu önemli görevi bana veren FIBA Avrupa’ya ve üyelerine teşekkür ederim. Dünyanın en çok ilgi çeken ve zevkli spor dallarından biri olan basketbolu Avrupa’da birkaç adım daha  ileriye taşımak amacıyla meslektaşlarımla birlikte çalışacağım için heyecanlıyım” dedi.

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