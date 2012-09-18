Turgay Demirel, 4 büyüklere rağmen 6'ncı kez TBF Başkanı seçildi

Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda, mevcut başkan Turgay Demirel 6. kez başkanlığa seçildi. Ligin 4 büyük kulübü Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Anadolu Efes, diğer aday Ali Doğan'ı destekliyordu ancak Turgay Demirel, topladığı oylarda rakibine fark attı.

Seçimde 172 delege oy kullandı. Turgay Demirel, ilk 4 sandık sonunda 90'a 49 üstünlük sağlayarak, 6. kez Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı oldu. 179 delegeli Genel Kurul'da 173 kişi oy kullandı. 1 oyun geçersiz olduğu seçimde Turgay Demirel 105, Ali Doğan ise 67 oy aldı. Demirel, 1992 yılından bu yana başkanlıık yapıyor. Demirel'in 6. başkanlık dönemi 4 yıl sürecek.

İŞTE TURGAY DEMİREL’İN LİSTESİ: Ahmet Ağırman, Kemal Akar, Alper Arıkoğlu, Firuz Bağlıkaya, Tolga Egemen, İlker Çetintaş, Erol Ertan, Hüsnü Karagözoğlu, Mehmet Küçük, Atilla Kurama, Jülide Sonat, Akın Suel, Ali Osman Tobay, Kamil Uzun



Kutluay, milli takımlar sorumlusu



6. kez başkanlığa seçilen Turgay Demirel'in en büyük bombası ise Türk basketbolunun önemli isimleriden İbrahim Kutluay oldu. Kutluay, milli takımlar sorumlusu olarak göreve gelecek.



'Güzel bir yarış ve güzel bir genel kurul oldu'



Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına 6. kez seçilen Turgay Demirel, “Yeni arkadaşlarımızla birlikte Türk basketbolu için koyduğumuz hedeflere ulaşmaya çalışacağız” dedi.

Demirel, federasyonun Rixos Otel'de gerçekleştirilen genel kurulunun ardından, salonda yaptığı konuşmada, kendisini 4 yıl daha bu göreve layık gören delegelere teşekkür etti. Genel kurulda anlattığı projeleri bu süreçte yapma fırsatı bulmaya çalışacaklarını dile getiren Demirel, şunları söyledi: “Yeni arkadaşlarımızla birlikte Türk basketbolu için koyduğumuz hedeflere ulaşmaya çalışacağız. Ben özellikle bu genel kurulda böyle bir demokratik bir mücadele ortamı yarattığı için burada olmamasına rağmen Ali beye teşekkür ediyorum. Kendisinin adaylığı söz konusu olmasaydı mutlaka bizler belki basketbolumuzla ilgili projerimizi, yaptıklarımızı anlatmak için bu kadar gayretkar olmayacaktık. O açıdan hem güzel bir yarış, hem basketbola yakışan bir genel kurul olduğu için, hem de sonunda Türk basketbolunun kazanmasını sağladığı için tüm katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. Bir teşekkürüm de salonda az sayıda gördüğüm hanım deleglerimize. İnşallah önümüzdeki yıllarda kadın basketbolumuzun yükselişi gibi kulüplerdeki hanım delegelerimizin sayısı da yükselir ve hep birlikte iki farklı grupta basketbolumuzu geliştirmeye aynı şekilde devam ederiz.” Teşekkür konuşmasının ardından Demirel, yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte fotoğraf çektirdi.



İŞTE SANDIKLAR

1. SANDIK

Turgay Demirel: 21

Ali Doğan: 13

2. SANDIK

Turgay Demirel: 23

Ali Doğan: 12

3. SANDIK

Turgay Demirel: 23

Ali Doğan: 12

4. SANDIK

Turgay Demirel: 23

Ali Doğan: 12

5. SANDIK

Turgay Demirel: 25

Ali Doğan: 18

TOPLAM

Turgay Demirel: 105

Ali Doğan: 67



Aziz Yıldırım'dan itiraz



Oylama öncesi söz alan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, değişiklikle ilgili kendilerinin bilgilendirilmediğini söyledi. Bilgilendirme belgelerinin federasyon tarafından dağıtılan çantaların içinde bulunduğunu kaydeden Yıldırım, “İçeride çanta dağıtıyorlar onun içine koymuşlar, onun içinde veriyorlar. Daha önce bize gönderilmesi lazımdı” diye konuştu. “Biz buranın delegesiysek, bunu görmemiz, okumamız ve düşüncelerimizi söylememiz lazım” diyen Yıldırım, şöyle devam etti: “Bu federasyon özerk midir, değil midir? Önce bu soruya cevap verilmesi gerekiyor. Eğer özerk bir federasyonsa devletin delegeleninin bu listelerde olmaması lazım. Eğer federasyonu yine devlet eliyle yöneteceksek o zaman bu toplantılara da gerek yok. Bugün bu seçime de gerek yok. Onun için bunların önce bize gönderilmesi gerekir. Bizlerin burada kendi fikir ve düşüncelerimizi beyan etmemiz gerekir. Çanta içinde hediye edildi. Ben çantayı almadım.”

Aziz Yıldırım'ın konuşmasının ardından divan başkanı Prof.Dr. Erdal Poyrazoğlu, değişiklikle ilgili oylamanın yapıldığını ve kabul edildiğini söyledi. Bunun üzerine Yıldırım, oylamanın usulsüz yapıldığını öne sürerek yeniden yapılmasını talep etti. İkili arasında yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından yeniden yapılan oylama sonucu değişiklik oy çokluğuyla kabul edildi.