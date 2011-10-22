Turgay Ciner Kasımpaşaspor'u satın aldı

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Bank Asya'da 5'inci

Turgay Ciner, geçen yıl Süper Toto Süper Lig’ten Bank Asya 1. Lig’e düşen Kasımpaşaspor’un hisselerini devralmak için 12 Ekim tarihinde yeni bir şirket kurdu.Kasımpaşa Sportif Faaliyetleri A.Ş. ünvanıyla kurulan şirketin sermayesi 1 milyon TL olarak belirlendi.Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, 1 milyon TL sermayeli şirkette Turgay Ciner 996 bin TL’lik (yüzde 96) paya sahip. Şirketin diğer ortakları ise yüzde 1’er payla Orhan Yüksel, Nedim Şener, Hasan Hilmi Öksöz ve Doğan Pençe. Şirketin yönetim kurulu başkanlığına ise Nedim Şener getirildi.Maçlarını 9 bin 576 kişi kapasiteli Recep Tayyip Erdoğan stadında oynayan Kasımpaşaspor, Bank Asya 1. Lig’de 5’inci sırada bulunuyor. 7 karşılaşmada 3 galibiyet 3 beraberlik 1 de mağlubiyet alan Kasımpaşaspor topladığı 12 puanla lider Boluspor’un 3 puan gerisinde.1921 yılında adını taşıdığı semtte bulunan Altıntuğ Kulübü ile Kasımpaşa Terbiye-i Bedeniye Kulübü’nün birleşmesiyle Kasımpaşa Gençlik Kulübü adı altında kurulan Kasımpaşa Spor Kulübü, lacivert-beyaz formalı futbol takımı ile 1923-1924 sezonunda ilk resmi maçına çıktı. 1924-1925 Futbol Sezonunda katıldığı İstanbul liginde Kasımpaşa adını kullandı.