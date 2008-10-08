Turgay Bahadır’a izin çıkmadı





Son haftalardaki yüksek formuyla dikkat çeken ve Fatih Terim tarafından A Milli Takım kadrosuna davet edilen Turgay Bahadır’ın, Ay-Yıldızlı formayı giymesine FIFA’dan izin çıkmadı.







Daha önce iki kez Avusturya Ümit Milli Takımı’nda oynayan Turgay için Avusturya Federasyonu nezdinde yapılan girişimlerden olumlu sonuç alınmış ve gerek milli takım teknik heyetleri, gerekse federasyon genel sekreterliği, genç oyuncunun Türk Milli Takımı’nı tercih etmesi durumunda sorun yaşanmayacağını bildirmişti.



Dosyanın UEFA ve FIFA’ya taşınmasıyla birlikte, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi Turgay Bahadır’ı kazanmak için yoğun çaba sarfetti. Son olarak dün Başkan Mahmut Özgener’in FIFA Başkanı Sepp Blatter ile yaptığı görüşme neticesinde nihai karar açıklandı.



Blatter, bir futbolcuyu kazanabilmek adına iki federasyonun iyi niyetli girişimlerini takdirle karşıladıklarını ancak Turgay Bahadır’ın Türk Milli Takımı’nda yer almasının mümkün olmadığını söyledi.



Bunun üzerine genç futbolcu akşam saatlerinde teknik heyet ve arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı.