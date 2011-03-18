-TURFANDA ERİK 300 LİRA ANTALYA (A.A) - 18.03.2011 - Yılın ilk turfanda eriği önümüzdeki hafta manavlarda yerini alacak ve kilosu 300 TL'den satışa sunulacak. ANFAŞ tarafından düzenlenen 5. Uluslar arası Yaş meyve Sebze, Lojistik ve Teknolojileri Fuarı'na(FreshAntalya) katılan Silifke Erik Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Göktaş, yılın ilk turfanda (örtüaltı) eriğinin hasadının önümüzdeki hafta Silifke'de başlayacağını söyledi. Geçen yıl turfanda eriğin, sembolik toptan satış fiyatının 200, piyasa fiyatının 300 TL olduğunu belirten Göktaş, bu yıl da turfanda eriğin fiyatının aynı olacağını kaydetti. Havaların şubat ayında aşırı soğuk olması nedeniyle turfanda erik hasadının 15-20 günlük gecikme ile yapılacağını vurgulayan Göktaş, ''Bu yılın ilk turfanda erik hasadına önümüzdeki perşembe veya pazar günü gerçekleştireceğiz. Geçen yıl ilk turfanda erik hasadı 10 Mart'ta yapılmıştı. Bu yıl şubat ayı çok soğuk geçtiği için hasat sarktı'' dedi. Silifke'de örtü altında 10 dönüm erik üretimi yapıldığını ve 10-12 ton üretim gerçekleştiğini anlatan Göktaş, turfanda eriğin kilosunun açık alan erik hasadının başlayacağı Nisan ayının ilk haftasına kadar piyasada sembolik 300 TL'den satışa sunulacağını ifade etti.