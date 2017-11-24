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Spor

TÜRFAD'tan Göztepe ve Altay'a ödül

İZMİR, (DHA) Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD), geçen sezon Süper Lig'e yükselen Göztepe ve adını 2'nci Lig'e yazdıran Altay'a ödül verdi

24 Kasım 2017 16:31

İZMİR, (DHA) Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD), geçen sezon Süper Lig\'e yükselen Göztepe ve adını 2\'nci Lig\'e yazdıran Altay\'a ödül verdi. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu\'nun katıldığı organizasyonda konuşan TURFAD Başkanı Sinan Vardar, iki kulübün İzmir futbolunun gelişimi için çok önemli başarılara imza attığını söyledi. Sadece Göztepe ve Altay\'ın değil, tüm İzmir kulüplerinin başarılı olmasını temenni eden Vardar, Karşıyaka, Altınordu, Bucaspor ve diğerlerinin de üst gruplarda görmek en büyük isteğimiz\" dedi.
İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala da İzmir kulüplerinin başarısıyla gurur duyduğunu dile getirdi. İzmir\'in yıllardır Süper Lig hasreti çektiğini ve bu özlemin Göztepe ile sonlandığını belirten Vreskala, \"Önceki dönemlerde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ceza aldığında maçlarını İzmir\'de oynamalarını çok isterdik ve bu yönde girişimlerde bulunurduk. Çünkü İzmir halkı Süper Lig izlemekten mahrumdu. Şimdi Göztepe ile bu hasret bitti. Umuyorum Altay, Karşıyaka, Altınordu, Bucaspor da en üst yerlerde olacak\" diye konuştu. 

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