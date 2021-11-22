TÜRES, asgari ücret talebini açıkladı: Brüt en az 5000 TL

Bingöl, "Vergisiz bir şekilde brüt en az 5 bin TL olarak belirlenebilecek bir asgari ücret hem çalışanları hem de işverenleri rahatlatacaktır. Böylelikle kayıt dışı istihdamın da önüne geçilecektir.” ifadelerini kullandı.

Asgari ücret görüşmeleri öncesi bir talep de restoran işletmecilerinden geldi. Geçen hafta işçi tarafındaki ilk talebi Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) açıklamış, asgari ücretin 5 bin 200 lira olması talep edilmişti. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği'nden (TÜRES) yapılan açıklamada ise, asgari ücretten vergi alınmaması, 2022 için belirlenecek asgari ücretin de brüt olarak en az 5 bin TL olması istendi.