Turdan vazgeçene ücreti iade

"Her şey dahil" sistemi ile satılan paket turlarla tatile çıkanlara yeni haklar geliyor. Rezervasyon yaptırdığı paket turdan tatil öncesinde vazgeçenlere para iadesi zorunlu olacak. İade tutarı, süreye göre değişecek.

Görüşe açılan yönetmelik taslağı, "Her şey dahil" sistemi olarak bilinen paket turlara ilişkin yeni hükümler getiriyor.

Buna göre, paket turun başlamasından önce 15 ile 29 gün arasında rezervasyondan vazgeçen tüketici, ödediği tur bedelinin yüzde 80'ini geri alabilecek.

7 ile 14 gün arasındaki vazgeçmede ise iade miktarı, tur bedelinin yüzde 60'ı olacak.

Paket tur katılımcılarına yemek ve konaklamaya yönelik tüm özellikler ayrıntılı olarak bildirilecek.

Paket turda taahhüt edilip yerine getirilmeyen konular için tüketici, tazminat davası açabilecek.

Tur katılımcıları, turun başlamasından en az 7 gün önce tatil şirketine bildirimde bulunarak rezervasyonunu üçüncü kişilere devredebilecek.