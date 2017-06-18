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Dünya

Türbülansa giren uçakta 26 kişi yaralandı

Uçağın ikisi çok şiddetli olmak üzere toplam dört kez türbülansa girdi. Türbülans sırasında kol ve bacakları kırılan yolcular tedaviye alındı

18 Haziran 2017 19:36

Paris’ten kalkarak Çin’in Kunming kentine sefer yapan Çin uçağının türbülansa girmesi sonucu en az 26 yolcu yaralandı. Yaralananlardan 4'ünün durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Yeni Çin Ajansı’nın haberine göre China Eastern Airlines’a ait Airbus yolcu uçağı, güneybatı Çin hava sahasındayken Kunming Havalimanı için alçalmaya başladığı sırada şiddetli türbülansa girdi. 

Kol ve bacakları kırılanlar var 

Yaralı yolcularda kol ve bacak kırılmaları olduğu, bagaj kapaklarının açılması sonucu bagajların yolcuların üzerine düştüğü belirtiliyor. 

Sabah 08.50 de Kunming Havalimanı’na inen yolcu uçağındaki yolcular kent hastanelerinde tedavi altına alındılar. 

Yaralı yolculardan biri; uçağın ikisi çok şiddetli olmak üzere toplam dört kez türbülansa girdiğini, sonuncusunun 10 dakika sürdüğünü söyledi. (DHA)

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