Türbülansa giren uçak 4 bin metre düştü

T24- Emirates Havayolları'na ait Boeing 777 yolcu uçağı, 6 bin metre yükseklikte türbülansa girince yaklaşık 4 bin metre düştü. Uçakta büyük korku yaşanılan türbülans sırasında bazı yolcular yaralanırken, uçak inişini başarıyla gerçekleştirdi.



Emirates uçağı Dubai'den Hindistan'ın Yeni Delhi kentine gitmek için havalandı. 350 yolcusu bulunan uçak, Hindistan üzerindeyken türbülansa girdi. 20 bin feet (6 bin metre) yükseklikte bulunan uçak, 15 bin feet (4 bin 500 metre) düşerek 5 bin feet (1500) seviyesine indi.

Uçuşunu 1500 metrede sürdüren uçakta türbülans sırasında büyük bir panik yaşandı. Pek çok yolcu uçağın düştüğünü düşünerek çığlıklar attı, görevliler yolcuları sakinleştirmeye çalıştı.

Türbülansta 10 yolcu yaralanırken, uçak Yeni Delhi'ye sağ salim inmeyi başardı. Yaralının durumunun iyi olduğu bildiriliyor.