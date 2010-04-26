T24 LogoT24 Logo
Dünya

Türbülansa giren uçak 4 bin metre düştü

Emirates Havayolları'na ait Boeing 777 yolcu uçağı, 6 bin metre yükseklikte türbülansa girince yaklaşık 4 bin metre düştü

26 Nisan 2010 03:00

 T24- Emirates Havayolları'na ait Boeing 777 yolcu uçağı, 6 bin metre yükseklikte türbülansa girince yaklaşık 4 bin metre düştü. Uçakta büyük korku yaşanılan türbülans sırasında bazı yolcular yaralanırken, uçak inişini başarıyla gerçekleştirdi. 

Emirates uçağı Dubai'den Hindistan'ın Yeni Delhi kentine gitmek için havalandı. 350 yolcusu bulunan uçak, Hindistan üzerindeyken türbülansa girdi. 20 bin feet (6 bin metre) yükseklikte bulunan uçak, 15 bin feet (4 bin 500 metre) düşerek 5 bin feet (1500) seviyesine indi.

Uçuşunu 1500 metrede sürdüren uçakta türbülans sırasında büyük bir panik yaşandı. Pek çok yolcu uçağın düştüğünü düşünerek çığlıklar attı, görevliler yolcuları sakinleştirmeye çalıştı.

Türbülansta 10 yolcu yaralanırken, uçak Yeni Delhi'ye sağ salim inmeyi başardı. Yaralının durumunun iyi olduğu bildiriliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24