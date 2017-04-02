Türbe bakıcısı 20 ziyaretçiyi, tek tek zehirleyip öldürdü

Pakistan'ın Penjab eyaletine bağlı Sargodha kentinde, bir Sufi türbesinde en az 20 ziyaretçi zehirlenerek ve hançerlenerek öldürüldü.

Polis yetkilileri, cinayetleri türbenin Abdül Vahid adlı bakıcısının işlediğine inandıklarını söyledi.

Olaydan sonra gözaltına alınan Vahid'in tek tek odasına çağırdığı ziyaretçilere önce zehirli yiyecekler verdiği ardından bu kişileri, yanındakilerin yardımıyla hançerleyerek ve sopayla döverek öldürdüğü belirtiliyor.

Olay yaralı bir kadının türbeden kaçarak hastaneye gitmesiyle ortaya çıktı.

Polis yetkilileri, Vahid ve suç ortağı olduğundan şüphenilen kişileri türbede yakaladı.

50 yaşındaki Vahid'in akli dengesinin yerinde olmadığı belirtiliyor.

Vahid, polise ifadesinde bu kişileri kendisini öldürmeye geldiklerinden korkarak öldürdüğünü söyledi.

Pakistan Geo Televizyonu, çıplak halde bulunan ziyaretçilerin öldürülmeden önce işkence gördüklerini duyurdu.