Türbanlı minikler sahnede

Değişik illerde düzenlenen Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinde küçük çocuklara takke ve türban takıldı. İzmir'deki etkinliklere 30 bin kişi katıldı.



Kutlu Doğum Haftası çerçevesinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İkra-Der Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği etkinlik düzenledi.



Siverek Kalesi’ndeki etkinlikte, yaşları beş ile 10 arasında değişen kız çocukları yeşil kıyafet ve başörtüsüyle ilahi okudu, siyah pantolon ve beyaz gömlekli ve takkeli çocuklar def çalarak eşlik etti. Etkinlikte erkekler ile kadınların arasına branda çekildi.



Filistin bayraklı çocuğa alkış



Ağrı Mustazaflarla Dayanışma Derneği (Mustazaf-Der) tarafından stadyumda düzenlenen `Kutlu Doğum Haftası' etkinliklerinde elinde Filistin Bayrağı ile koşan küçük bir kız çocuğu büyük ilgi gördü.



Vali Lütfü Yiğenoğlu Şehir Stadyumu'nda düzenlen etkinliğe yaklaşık bin 500 kişi katıldı. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan program Cevşen-i Kebir'in okunması ve Grup Vahdet'in söylediği ilahiler ile devam etti. Sık sık tekbir seslerinin duyulduğu etkinlikte, ilahiyatçı Yazar Yunus Emiroğlu ve dernek yöneticisi Şevket Gürtekin konuşma yaptı.



Programın son bölümünde Mustazaf Tiyatro Grubu, Hz. Bilal'in İslam davası uğruna çektiği sıkıntıların anlatıldığı bir oyun sergiledi. Oyun sırasında elinde Filistin bayrağı koşan 5 yaşındaki bir kız çocuğu, programı izlemeye gelenler tarafından ayakta alkışlandı.



İzmir’de 30 bin kişi



İzmir'deyse, Kutlu Doğum Haftası etkinleri kapsamında, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından `Peyramberimize saygı gecesi' düzenlendi.



Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe yaklaşık 30 bin kişi katıldı. Mehter takımının gösterisi ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan gecede Nursi Ünalan Kuran-ı Kerim okudu. Ankara Hamidiye Camii'sinin imamı Bilal Gülmez'in okuduğu akşam ezanının ardından gün için özel olarak hazırlanan sinevizyon gösterimi yapıldı. Ankara'dan telefonla bağlanan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, tüm İslam aleminin `Kutlu Doğum Haftası'nı kutlarken, stadtaki kalabalık da, `Mücahit Erbakan' sloganları attı.



Gecede, Kemalpaşa AGD Çocuk Korosu ilahiler okudu. İranlı Hafız Ahmet Ebu'l Kasımi ile yine İranlı çocuk Hafız Mıralıreza Mousavi Kuran'ı Kerim'den bölümler okudu.

Ömer Karaoğlu'nun ilahiler okuduğu gece, İslami Rap gurubu `Grup Nasihat'ın söylediği şarkılarla sona erdi.

