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Türbanlı ilköğretim öğrencisi okula girdi

Van'ın Vali Mithat Bey İlköğretim Okulu 5'inci sınıfında okuyan 12 yaşındaki E.S., türbanla okula alındı.

28 Ekim 2010 03:00

T24 - Van'ın Vali Mithat Bey İlköğretim Okulu 5'inci sınıfında okuyan 12 yaşındaki E.S., türbanla okula alındı.

Bu sabah okula babası Memduh Sönmez ile birlikte gelen E.S., türbanıyla sıraya geldikten sonra arkadaşlarıyla birlikte öğrenci andını okuyarak içeri girdi. Baba Memduh Sönmez, kızını türbanla sınıfa bıraktığını ve sorun ile karşılaşmadığını belirtirken, Milli Eğitim Müdürü Ali İhsan Sayılır, gerekenin yapılacağını ve mevzuata uyacaklarını söyledi.

Adana, Mersin ve Diyarbakır'da ilköğretimdeki türban olayının benzeri Van'da ortaya çıktı. Vali Mithat Bey İlköğretim Okulu 5'nci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki E.S. türbanlı derse girmek isteyince okul yönetimi bu istemini çevirmişti. Baba Memduh Sönmez, inancı gereği kızının türbanlı derse gireceğini ve bunun içinde uğraşacağını söylemişti.

Bu sabah Memduh Sönmez başında beyaz türban bulunan kızı E.S. ile birlikte yeniden okula geldi. E.S., bir süre okulun bahçesindeki bankta oturarak zilin çalmasını bekledi. Daha sonra arkadaşlarının arasına karışan E.S. andımızı okuyarak okula girdi. E.S.'nin babası Memduh Sönmez, kızını okula bırakıp geri dönerken bir sorun yaşamadığını söyledi. Sönmez, “Kızımı derse bıraktım bir sorun yaşamadım” dedi.

Okul yönetimi ve Van Milli Eğitim Müdürü Ali İhsan Sayılır konuyla ilgili açıklama yapmak istemedi. Sayılır, Milli Eğitim Bakanı'nın bir süre önce türbanla ilgili açıklama yaptığını belirterek, mevzuata uyacaklarını ve sorunu çözeceklerini söyledi.


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