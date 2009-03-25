‘Türbanlı domuz karikatürü tahrik için yayımlandı’

İddianamede Cumhuriyet gazetesinin yayımladığı türbanlı domuz karikatürünün, Danıştay saldırısının ve Cumhuriyet Gazetesi'ne atılan bombaların nedeni sayıldı.



İkinci Ergenekon iddianamesinde, Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan türbanlı domuz karikatürü, Danıştay saldırısının gerekçesi sayıldı. İddianamede bu karikatürün halkı bölmek ve birbirine düşürmek amacıyla özellikle yayımlandığı öne sürüldü.



İşte iddianamede yer alan o bölüm…



Ergenekon yöneticisi İlhan Selçuk’un başyazarı olduğu Cumhuriyet Gazetesinde “… Domuz’un başında türban örtüsü ile resmedildiği karikatür…” yayınlaması ardından 05, 10 ve 11 Mayıs 2006 tarihlerinde gazete binasına el bombası atılması eylemleri ile ülkedeki değişik inanç ve görüş farkı olan kesimler arasında kavga ortamı oluşturulması, 17 Mayıs 2006 tarihinde de önüne gelen bir davada türban örtüsü ile ilgili bir karar veren Danıştay 2. Dairesinde görevli Yüksek Yargıçlara silahlı saldırıda bulunulması eyleminin yine aynı örgüt amacı ile birlikte, halkı ve Türk Silahlı Kuvvetleri içinde var olduğunu düşündükleri resmi hiyerarşiye uymayan bir grubun yönetim aleyhine tahrik edilmesi amacı taşımaktadır.





