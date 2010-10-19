'Türban'a sınava giriş vizesi çıktı!

T24 - YÖK kararıyla 19 Aralık’ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) kılavuzunda, başvurularda aranan ‘BAŞI AÇIK OLMA’ zorunluluğuna yönelik ifade çıkarıldı.



Yapılan bu düzenleme ile sınava giriş belgelerinde türbanlı fotoğraf kullanımına izin verildi. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:





Üniversitelerde, türbanlı öğrencilerin sınıftan çıkarılamayacağı yönündeki radikal kararıyla büyük tartışma başlatan ve yükseköğretimde türban yasağını fiilen sona erdiren YÖK, ÖSYM tarafından yapılan sınavlara “başı açık” olarak girilmesi şartını kaldıran yeni bir adım attı. Eylül’de alınan YÖK kararıyla 19 Aralık’ta yapılacak Akademik Personel ve Lisanüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) kılavuzunda, başvurularda aranan “başı açık olma” zorunluluğuna yönelik ifade çıkarıldı. Sınav başvurusunda türbanlı fotoğraf kullanımı serbest bırakıldı.



Düzenleme, adayların sınava türbanlı olarak girmesinin önünü açtı. YÖK’ün ALES’in yanısıra TUS, KPDS ve KPSS’de adayların türbanla sınava girebilmeleri için çalışma yürüttüğü öğrenildi. Sınava türbanla katılma hakkının, Yükseköğretime Geçiş (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavları’na (LYS) giren 2 milyon adayı da kapsaması planlanıyor.



Türbana ilk vize ardından 2. adım sınıfa türbanla giren öğrencilerin, öğretim üyelerince dersten çıkarılmaması, bunun yerine haklarında tutanak tutulması için İstanbul Üniversitesi’ne (İÜ) yazı gönderen YÖK, attığı ikinci adımda ÖSYM’nin yaptığı sınavlara türbanla girişe vize verdi.



ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlanan ALES Sonbahar Dönemi Kılavuzu’nda, “Başvuru merkezi görevlisi tarafından, Aday Bilgi Formu’ndaki bilgilerle birlikte, adayın web kamerayla çekilecek fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. Bu fotoğraf cepheden, adayı ‘kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş bir fotoğraf’ olmalıdır” ifadesi yer aldı. Başvuru süresince başvuru merkezine gidemeyecek durumdaki hasta ve tutuklu adaylar ile sürekli yurtdışında bulunanlara tanınan postayla başvuru hakkında da aynı yönde değişiklik yapıldı.



Adaylardan, başvuru için son 3 ay içerisinde cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş bir fotoğraf istendi. Bu düzenleme ile sınava giriş belgelerinde türbanlı fotoğraf kullanımına izin verildi.



Kılavuzda, “Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Gereken Belgeler” başlıklı bölümden de sınavda uygulanan “başı açık olma ve kılık kıyafet mevzuatına uygunluk” kısmı çıkarıldı. Buna göre, ilk kez ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınavda, adayların sınava türbanlı girmelerinin önü açıldı. Kılavuzda, adayların sınava gelirken yanlarında, “adayı kolaylıkla, açık bir şekilde tanıtabilecek bir fotoğraf daha” bulundurmaları istendi.



5 Aralık’ta yapılacak Kamu Personeli Dil Sınavı’nda (KPDS) başvuru kılavuzunda ise adayların başvuru süreci ile sınava girme usullerinde “başı açık olma” zorunluluğuna dair ifadeler yer aldı. 9 Mayıs 2010’da düzenlenen ALES İlkbahar Dönemi Sınavı’nda türban yasağı uygulanmıştı.



‘Başörtüsü artık siyasetin konusu’YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, başörtüsü konusunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın iki grup başkanvekilinin görevlendirildiğini, artık onların bu işle uğraştığını söylediğini belirterek, “Başörtüsü ile ilgili artık bundan sonra laf etmeyeceğim. Gerçekten de siyasetin halletmesi gereken bir mevzu idi. Artık biz bu konuda yokuz. Hiçbir şey söylemeyeceğiz” dedi.



Prof. Dr. Özcan, ÖSYM Kanun Taslağını sunmak üzere Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’yu makamında ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özcan, ÖSYM ile ilgili kanun taslağını Bakan Çubukçu’ya sunduğunu ifade ederek, “Bakanımız birkaç gün taslağı inceleyecek, değişiklik önerileri olursa onları bize bildirecek. Ondan sonra da Başbakanlığa sevk edecek” diye konuştu.



Özcan, bir gazetecinin “Akademik Lisans Üstü Eğitime Giriş Sınavının kılavuzunda yapılan değişiklikle” ilgili sorusu üzerine, “Başörtüsü ile ilgili artık bundan sonra laf etmeyeceğim. Biliyorsunuz dün Başbakanımız ’biz bu işe el attık, iki kişi görevlendirildi grup başkanvekillerinden, artık onlar bu işle uğraşıyorlar’ dedi. Gerçekten de siyasetin halletmesi gereken bir mevzu idi. Artık biz bu konuda yokuz. Hiçbir şey söylemeyeceğiz” diye konuştu.







