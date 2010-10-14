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'Türbana izin veremem'

Rektör Prof. Zafer Eren: Bana hiçbir kanun, üniversitede türbanı serbest bırakmam konusunda bir yetki vermemiştir...

14 Ekim 2010 03:00

T24 - YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan’ın, 'türbana izin' şeklinde yorumlanan yazısına, Amasya Üniversitesi rektöründen itiraz geldi. Yasaları ve mahkeme kararlarını dayanak aldığını belirten rektör öğrencileri de uyardı. 


Özcan, hiç kimsenin kılık kıyafeti nedeniyle öğrencileri okula almama hakkı olmadığını söyledi ama bugün Amasya Üniversitesi'nde farklı bir açıklama geldi. 

Rektör Prof. Zafer Eren, ''Ben 2547 sayılı yasaya göre görev yapan özerk bir kurumun başındayım. Bana hiçbir kanun, üniversitede türbanı serbest bırakmam konusunda bir yetki vermemiştir, YÖK Başkanı'na da vermemiştir" dedi. 

"Yargıtay’ın, kamusal alana ve üniversiteye türbanla girilemeyeceği konusunda verdiği içtihat kararları var" diyen Eren, "Bu, bizim mahkememiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına göre karar veren mahkemeleri var" şeklinde konuştu. 


OKULDAN ATILMA 

Öğrencilerine zarar gelmesini istemediğini belirten Zafer Eren, derse türbanla girmek isteyen öğrenciler hakkında ilk olarak tutanak tutulacağını, durumun tekrarlanması halinde ise sürecin öğrencinin okuldan atılmasına kadar işleyebileceğini ifade etti.  


Prof. Eren, "Bu konuda karar verecek tek kurum TBMM'dir. Hiçbir rektör arkadaşım, YÖK Başkanı da dahil, ‘üniversitede türban serbesttir’ deme hakkına sahip olamaz" 


KARARA TEPKİ 

Öte yandan, Amasya Üniversitesi'ne türbanlı öğrencilerin alınmadığı gerekçesiyle, bugün üniversite önünde Anadolu Gençlik Derneği üyeleri basın açıklaması yaptı.

Rektör Eren, konuyla ilgili de, "Bir tepki değil basın açıklaması söz konusu" dedi. 


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