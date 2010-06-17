Türban takmayan çocuğunu öldürdü

T24 - Kanada'da 2007 yılında türban takmak istemediği ileri sürülen kızını öldüren baba ile kızın ağabeyi ömür boyu hapse mahkum edildi.



Adli kaynaklar, Aksa Parvez'i 16 yaşındayken öldüren taksi sürücüsü baba Muhammed Parvez ile ağabeyi Vaskas Parvez'in şartlı tahliye hakkı kazanabilmeleri için en az 18 yıl hapiste kalmaları gerektiğini açıkladı.



Vaskas Parvez 10 Aralık 2007'de, ailesiyle arası bozuk olan kardeşi Aksa'yı eve götürmek için bir otobüs durağına gitmiş, eve dönen genç kız babası tarafından öldürülmüştü.



Baba Muhammed Aksa, kızını öldürdükten sonra polisi arayarak, "Kızımı öldürdüm" demiş, bunun üzerine eve gelen polis genç kızı yatağında kanlar içinde bulmuştu.



Pakistanlı aile, 1999 ile 2001 arasında Kanada'ya göç etmişti. Anne Enver Parvez de, kocasının 8 çocuğunun en küçüğü olan Aksa'yı asi davranışları yüzünden

öldürdüğünü söylemiş ve kocasının "Topluluğum kızımı kontrol edemediğimi söyleyecek, bu bir hakaret" dediğini açıklamıştı.







