T24 LogoT24 Logo
Dünya

Türban takmayan çocuğunu öldürdü

Kanada'da 2007 yılında türban takmak istemediği ileri sürülen kızını öldüren baba ile kızın ağabeyi ömür boyu hapse mahkum edildi.

17 Haziran 2010 03:00

T24 - Kanada'da 2007 yılında türban takmak istemediği ileri sürülen kızını öldüren baba ile kızın ağabeyi ömür boyu hapse mahkum edildi.

Adli kaynaklar, Aksa Parvez'i 16 yaşındayken öldüren taksi sürücüsü baba Muhammed Parvez ile ağabeyi Vaskas Parvez'in şartlı tahliye hakkı kazanabilmeleri için en az 18 yıl hapiste kalmaları gerektiğini açıkladı.

Vaskas Parvez 10 Aralık 2007'de, ailesiyle arası bozuk olan kardeşi Aksa'yı eve götürmek için bir otobüs durağına gitmiş, eve dönen genç kız babası tarafından öldürülmüştü.

Baba Muhammed Aksa, kızını öldürdükten sonra polisi arayarak, "Kızımı öldürdüm" demiş, bunun üzerine eve gelen polis genç kızı yatağında kanlar içinde bulmuştu.

Pakistanlı aile, 1999 ile 2001 arasında Kanada'ya göç etmişti. Anne Enver Parvez de, kocasının 8 çocuğunun en küçüğü olan Aksa'yı asi davranışları yüzünden
öldürdüğünü söylemiş ve kocasının "Topluluğum kızımı kontrol edemediğimi söyleyecek, bu bir hakaret" dediğini açıklamıştı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24