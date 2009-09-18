Türban takanlardan vergi alınsın

Hollanda’da İslamiyet’i hedef alan söylemleriyle tanınan aşırı sağcı PVV’nin (Özgürlük Partisi) lideri Geert Wilders, şimdi de türban takanlardan vergi alınmasını istedi.



Yeni yasama yılına girilmesi nedeniyle hükümet tarafından hazırlanan 2010 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı’na ilişkin mecliste yapılan görüşmeler sırasında Wilders, 'Hollanda’da park ruhsatları, tütün ve alkol vergileri ile köpek vergileri var. O zaman neden türban vergisi olmasın' dedi.



Wilders, türban takmak isteyenlerin her yıl izin almaları gerektiğini belirterek, bunun için yılda bin Euro talep edilmesini savundu. Sosyalist Parti’nin (SP) Meclis Grup Başkanı Agnes Kant isteğe tepki göstererek, 'Gülünç duruma düşüyorsunuz' diye tepki gösterdi. Wilders’in saç modeline işaret eden Kant, 'Ben de Mozart modeli saçlardan vergi istiyorum' dedi.



Ülkenin en yüksek tirajlı günlük gazetesi De Telegraaf, öneriyi 'Utanmazlık' olarak niteledi.

