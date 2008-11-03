'Türban kız çocukları üzerinde baskıdır'

İsveç’in ilk siyah ve Müslüman kökenli kadın bakanı olan Nyamko Sabuni, ‘Türban kız çocukları üzerinde bir baskıdır ve 15 yaşın altındaki kız çocuğuna türban taktığınız anda çocukluktan çıkar’ dedi



İsveç’in ilk siyah ve Müslüman kökenli kadın bakanı olan Entegrasyon ve Eşitlik Bakanı Nyamko Sabuni, 15 yaşın altındaki kız çocuklarının türban takmasına kesinlikle karşı olduğunu belirterek, “Bu çocuklar aileleri tarafından zorlandıkları için türban takıyorlar” dedi.

Sabuni, Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada, 15 yaşın altındaki kızların okullarda türban takmasının yasaklanması amacıyla kanun çıkarılması için, partisi “Liberal Parti”yi de de kendi tarafına çekmeye çalıştığını söyledi.



‘Türban cinsellikle ilgili’



Brundi asıllı Entegrason ve Eşitlik Bakanı Nyamko Sabuni (38), kadın-erkek eşitliğine, ülkedeki dini eğitim veren okullara ve türbana dair ilerici fikirleri nedeniyle ülkedeki Müslüman toplulukların temsilcilerinin tepkisini çekmiş ve bu kişiler tarafından iki yıl önce görevden alınması istenmişti.



Sabuni, türbanın İslam dininde kadınla erkek arasındaki cinsellikle ilişkili olduğunu ifade ederek, “Kadınla erkek arasındaki cinsel gerilimle ilgili bir şeyin çocuklar üzerinde uygulanması bana son derece garip geliyor.



15 yaşın altındaki bir kız çocuğuna türban taktığınız anda o çocuk olmaktan çıkıyor, dış dünyaya onun cinsel olarak olgun olduğu ve kapanması gerektiği mesajını veriyorsunuz. Neden cinsellik çocuklar üzerinde bu şekilde kullanılsın ki?” diye konuşuyor.



Türbanın kız çocuklarının üzerinde bir baskı oluşturduğunu belirten Sabuni, “Yetişkin bir kadın türbanı ister takar ister takmaz. Ancak özellikle de okulların bu anlamda özgür bir alan olması ve bu kızların en azından orada türban takmak zorunda kalmaması taraftarıyım” diyor.

Sabuni, türban konusuyla ilgili düşünceleri nedeniyle İsveç’teki Müslüman topluluğun temsilcilerinin kendisine tepkili olduğunun anımsatılması üzerine şunları söylüyor.



‘Tepki din adamlarından’



“Burada Müslüman toplumu temsil ettiğini iddia eden bir dizi din adamı var, bana tepki gösteren onlar, ancak öte yandan ben Müslüman topluluktan insanlarla görüştüğümde bana karşı hiç bir problemleri olmadığını söylüyorlar.



Bu ülkede türban takmak istemeyen kızlar var, biz onların hakkını korumaya çalışıyoruz. 15 yaşından önce türban takmak isteyen varsa onlar da beklemek zorundalar.”



İsveç’te birini zorla evlendirmek suçtur



Özellikle İsveç’e dışarıdan gelen kültürler arasında namus cinayetleri ve zorla evlendirmenin yaygın olarak bulunduğunu ifade eden Sabuni, bunların önüne geçmek için kadınlara yönelik sığınma evleri açtıklarını ve zorla evlendirmeyi yasaklayıcı kanunlar çıkardıklarını söyledi. “İsveç’te birini zorla evlendirmek hukuki olarak suçtur” diyen Sabuni, “Bu kanunun ardından özellikle Müslüman ülkelerden gelen bazı aileler kızlarını kendi ülkelerine götürüp orada evlendirmeye başladılar, o yüzden de bu suçu tespit etmek hiç kolay değil” diye konuştu.