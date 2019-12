T24- Mehmet Tezkan, Milliyet gazetesindeki köşe yazısında "türban"ın da "12 Eylül" ürünü olduğunu yazdı. Tezkan, 12 Eylül'ün izleri silinecekse, Kenan Evren'in 12 Eylül döneminde getirdiği "türban"ın da izlerinin silinmesi gerektiğini söyledi.





Mehmet Tezkan'ın yazısının bir bölümü olan 'TÜRBAN DA 12 EYLÜL ÜRÜNÜ..' başlığıyla bugün (2 Eylül 2010) yayımlanan yazısı şöyle:





Madem 12 Eylül ruhu ortadan kaldırılacak deniliyor..

Madem 12 Eylül’ün izleri silinecek deniliyor..

Madem 12 Eylül’le gelen 12 Eylül günü gidecek deniliyor..

Madem 12 Eylül’ün tüm yaptıkları sorgulanıyor..

Kapsama alanında türban da var demektir..

Türbanın da ömrü bitecek.. Askeri darbe tarihine gömülecek..

Çünkü bağlama şeklini seven, benimseyen, türban diyen 12 Eylül rejimidir.. Türbanı teşvik eden 12 Eylül yönetimidir.. İsim babası da veya üniversitedeki babası diyelim İhsan Doğramacı’dır..

*

12 Eylül’den önce hayatımızda türban diye bir kavram yoktu.. Başörtüsünü türban formatında bağlayanlar vardı.. 1968 yılından beri vardı ama tek tüktü..

Başa takılan başörtüsüydü..

Türban yoktu..

*

Türbanı darbe sonrası yeniden icat eden YÖK’ü kuran Doğramacı olarak bilinir ama değil..

Kenan Evren..

Darbe lideri, türbanı ANAP’lı Bakan Mehmet Keçeciler’in eşinde görmüş..

Çok beğenmiş, çok modern bulmuş..

Hemen Doğramacı’yı çağırtıp direktif vermiş.. Üniversitelerde başını örtmek isteyen türban taksın demiş..

Dediği için de 1984 yılında başörtüsü yasaklandı, türban serbest bırakıldı.. Üniversiteli kızlara üniversite kapısında türbanın nasıl takılacağı öğretildi..

Evren’in emriyle..

Doğramacı’nın direktifiyle..

*

12 Eylül’ün simgelerinden biri olan türban tuttu.. Başını örten her on kişiden dokuzu türbanı tercih ediyor, gençler arasında oran yüzde yüz..

12 Eylül ruhu ortadan kaldırılırsa ne olur? Simgeleri tek tek yok edilirse..

‘Bed Hicap’ mı gelir..