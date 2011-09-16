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Spor

Turan: En önemli oyunculardan biri gibiyim MADRİD (A.A)

16 Eylül 2011 04:43

-Turan: En önemli oyunculardan biri gibiyim MADRİD (A.A) - 16.09.2011 - UEFA Avrupa Kupası'nda Atletico Madrid'in sahasında oynadığı maçta Celtic FC'yi 2-0 yenmesinin ardından Arda Turan, ''Performansım açısından gayet keyif vericiydi'' dedi.   Atletico Madrid ilk 11'de ilk maçına çıkan Arda, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede ''Çok keyifliydi. Kendimi zaten takımın çok önemli bir parçası olarak hissediyorum. O yüzden çok güzel bir maç oldu. Kazandığımız için de çok mutluyum. Performansım açısından gayet keyif vericiydi diye düşünüyorum'' şeklinde konuştu.  ''Takımın en önemli oyuncularından biri gibi oynuyorum'' diyen Arda, ''Takıma çok çabuk alıştım. Hocamın ve takım arkadaşlarımın buna çok büyük bir katkısı var. Onlara çok teşekkür ediyorum beni çok iyi karşıladılar'' diye ekledi. Sadece ikinci yarı değil ilk yarı da da iyi bir performans ortaya koyduğunu kaydeden milli futbolcu, direkten dönen şutu ve kaleciyle karşı karşıya iken kaçırdığı pozisyon için ise ''Kaçan goller önemli değil. Sonuçta attırdığım bir gol var. Kazandığımız için golü kimin attığı ve nasıl olduğu önemli değil. Biz iyi, hep beraber hareket eden ve iyi arkadaşlık ilişkileri olan bir takımız'' açıklamasında bulundu. Arda, Atletico Madrid'in UEFA Avrupa Ligi'nde favori takımlar arasında gösterilmesiyle ilgili olarak da ''UEFA'da sonuna kadar gitmeyi düşünüyoruz, umarım da öyle olur'' ifadelerini kullandı.  Öte yandan ligde henüz galibiyet alamayan bir beraberlik ve bir yenilgisi bulunan Atletico Madrid için gelecek pazar günkü Racing maçının çok önemli olduğuna dikkat çeken Arda, ''Galibiyet serisine bu hafta başlayacağımızı düşünüyorum. Zor bir maç olacak ama içeride oynadığımız her maçı kazanmak istiyoruz'' dedi.  Arda, ayrıca İspanyolca öğrenmeye başladığını belirterek, İspanyolca olarak ''yavaş yavaş'' diye konuştu.

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