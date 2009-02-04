Tur vizesi Ankaraspor'un



Fortis Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Denizlispor'u Bilal ve Özer'in kaydettiği gollerle 2-1 mağlup eden Ankaraspor, adını yarı finale yazdıran taraf oldu.





Fortis Türkiye Kupası'nda Ankaraspor ile Denizlispor, 1-1'lik eşitlikle sona eren çeyrek final ilk maçının rövaşında Ankara'da karşı karşıya geldi.



Karşılaşmanın 56. dakşkasında Bilal Kısa ve Özer Hurmacı'nın attığı gollerle rakibini 2-1 yenmeyi başaran başkent ekibi, yarı finale yükseldi.



Tur atlamak için gol bulması gereken konuk Denizlispor, karşılaşmaya hızlı başladı. 24. dakikadan itibaren rakip kalede daha etkili olmaya başlayan Ankaraspor, Bilal ile yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.



Denizlispor da gol yollarında etkili olamayınca, karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.



İkinci yarıya daha iyi bir başlangıç yapan taraf ise Ankaraspor oldu. 56. dakikada yeşil-siyahlıların ceza sahasına etkili gelen başkent ekibi, Bilal'in topu filelere göndermesiyle 1-0 öne geçti.



Bu dakikadan sonra gol için daha fazla ileri çıkmaya başlayan Denizlispor, savunmasında açıklar vermeye başladı. Bu boşlukları iyi değerlendiren Ankaraspor, 85. dakikada Özer Hurmacı ile farkı 2'ye çıkarttı.



Golden bir dakika sonra Denizlispor'da sahneye çıkan Angelov, topu ağlarla buluşturarak farkı yeniden 1'e indirdi.



Kalan sürede başka gol olmazken, karşılaşma 2-1 Ankaraspor'un üstünlüğüyle sona erdi.



Bu sonuçla Denizlispor kupaya veda ederken, Ankaraspor da Sivasspor'un ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu.



ANKARASPOR: 2 - DENİZLİSPOR: 1

Stat: Yenikent ASAŞ

Hakemler: Deniz Çoban, Tarık Ongun, Serdar Diyadin

Ankaraspor: Senecky, Ömer, Ediz, Batak, Ramazan, Özer, Hürriyet, Adem, Bilal (Dk. 77 Theo), Mehmet Çakır (Dk. 90 Caner), Meye (Dk. 67 Konate)

Denizlispor: Cenk (Dk. 45 Okan), Şener, Süleyman (Dk. 33 Angelov), Burak, Carlos, Bangoura (Dk. 76 Caner), Braga, Berberoviç, Musa, Roberts, Fatih

Goller: Dk. 57 Bilal, Dk. 85 Özer (Ankaraspor), Dk. 86 Angelov (Denizlispor)

Kırmızı kart: Caner (Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Meye (Ankaraspor), Dk. 69 Musa, Dk. 89 Berberoviç (Denizlispor)



MAÇTAN DAKİKALAR



23. dakikada Fatih'in ceza alanına girdikten sonra çıkardığı topa Roberts'den önce Ankaraspor savunması müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.



24. dakikada Ömer'in sağ taraftan ceza alanına ortaladığı topa Bilal'in kafayla vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



27. dakikada Mehmet Çakır'ın ara pasında ceza alanında hareketlenen Bilal dengesini kaybedince topa vuramadı ve kaleci Cenk meşin yuvarlağı kontrol etti.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.



İKİNCİ YARI



50. dakikada topla ceza alanına giren Bilal'in sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Okan meşin yuvarlağı kornere yumrukladı.



55. dakikada Özer'in sol taraftan ceza alanına ortaladığı topu Meye bekletmeden Mehmet Çakır'ın önüne bıraktı. Bu futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



57. dakikada Mehmet Çakır'ın pasında ceza alanının hemen önünde topla buluşan Bilal'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Okan'ın solundan filelere gitti: 1-0.



80. dakikada Caner'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında, Burak'ın müsait pozisyonda kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.



85. dakikada altıpas içinde Konate'nin şutunda, kaleciden sekerek havalanan topu Özer kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 2-0.



86. dakikada Carlos'un sol taraftan ceza alanına ortaladığı topu Angelov kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 2-1.



87. dakikada ani gelişen Ankaraspor atağında, Mehmet Çakır'ın ceza alanı sol çaprazından şutunda top yandan auta gitti.



Karşılaşma Ankaraspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.