-Tur teknesinde yangın çıktı MUĞLA (A.A) - 26.08.2011 - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarındaki bir tur teknesinde yangın çıktığı ve olay sonrası 40 yolcu ile 4 mürettebatın Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince tahliye edildiği bildirildi. Marmaris Kaymakamı Serdar Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmaris'in Turunç beldesi açıklarındaki bir tur teknesinde yangın çıktığını belirterek, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin teknede bulunan yaklaşık 40 yolcu ile 4 mürettebatın tahliyesine karar verdiğini söyledi. Yangının elektrik kontağından çıktığı yönünde bilgiler aldıklarını anlatan Polat, ''Tahliye edilen yolcuların tamamı başka bir tekneye alınacak. Sahil Güvenlik ve diğer ekiplerimiz bölgede. Ekiplerimiz zamanında müdahalede bulundular. Bir sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyorum'' dedi. Bu arada bölgeye tedbir amaçlı sağlık ekiplerininde gönderildiği öğrenildi.