Tur peşindeyiz



Erkek basketbol takımımız Galatasaray Cafe Crown, FIBA Eurocup 1. ön eleme turu rövanşında bugün Litvanya'nın BC Siauliai ekibi karşılaşıyor.



Ayhan Şahenk Salonu'ndaki maç 20.30'da başlayacak ve Spormax'ten naklen yayınlanacak. Litvanya'daki ilk maç 73-73 sona ermişti. Sarı kırmızılar turu geçerse gruplara kalmak için son eleme turunda Karadağ'ın Buducnost ekibiyle karşılaşacak.



Euro-Challenge Cup'ta ise Banvit deplasmanda 74-67 yendiği CSU Atlassib ile 18.30'da Bandırma'da, Antalya B.B.de deplasmanda 87-83 yendiği Spartak Plevne'yi evinde ağırlıyor.





