-TUR OTOBÜSÜ KAZA YAPTI: 12 ÖLÜ KAHİRE (A.A) - 12.05.2011 - Mısır'ın Sina yarımadasında bir tur otobüsü ile minibüs çarpıştı, kazada 12 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Mısır'dan yayın yapan özel On televizyonunun haberine göre, Suudi Arabistan'dan gelen Mısırlıları taşıyan ve Noveba kentinden Taba'ya gitmekte olan tur otobüsü Taba yakınlarında karşı yönden gelen minibüsle çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 12 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 22 kişi bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazanın sebebinin araştırıldığını söyledi. Mısır'da resmi rakamlara göre bozuk yol ve sürücü hataları yüzünden meydana gelen trafik kazalarında, yılda ortalama 6 bin kişi hayatını kaybediyor ve 35 binin üzerinde kişi yaralanıyor veya sakat kalıyor.