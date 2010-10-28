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TUR OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ KUMLUCA (A.A)

28 Ekim 2010 16:28

-TUR OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ KUMLUCA (A.A) - 28.10.2010 - Antalya'nın Kumluca ilçesinde tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu, ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 07 L 3403 plakalı tur otobüsü ile 07 NIN 70 plakalı otomobil, Kumluca-Antalya karayolunun Belen mevkisinde çarpıştı.  Tur otobüsünün devrildiği kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildiği, hava ambulansı da sevk edildiği kaydedildi.

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