-TUR OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ KUMLUCA (A.A) - 28.10.2010 - Antalya'nın Kumluca ilçesinde tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu, ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 07 L 3403 plakalı tur otobüsü ile 07 NIN 70 plakalı otomobil, Kumluca-Antalya karayolunun Belen mevkisinde çarpıştı. Tur otobüsünün devrildiği kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildiği, hava ambulansı da sevk edildiği kaydedildi.