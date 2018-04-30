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Tur otobüsü ile çarpışan araçtaki 5 kişilik aile yok oldu (2)

İKİZ KARDEŞİN BÜYÜK ACISI İzmir'in Dikili ilçesinde dün saat 21

30 Nisan 2018 17:36

İKİZ KARDEŞİN BÜYÜK ACISI
İzmir\'in Dikili ilçesinde dün saat 21.30 sıralarında, hafif ticari aracın tur otobüsüyle çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Bülent Karabulut, eşi Ebru Karabulut, kızı Cansın Karabulut ile oğulları Ege Karubulut ve Çınar Karabulut için cenaze töreni düzenlendi. Mezarlıklar Müdürlüğü\'ndeki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilen cenazeler, Örnekköy Ali Gültekin Camii\'ne götürüldü. Aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybetmesinin acısı, cami avlusunda yerini ağıtlara bıraktı. Ölenlerin yakınları, tabuta kapanıp gözyaşı döktü. Cami avlusunda en çok acıyı yaşayan ise Bülent Karabulut\'un ikiz kardeşi Emin Karabulut oldu. Hem kardeşini hem de yeğenlerini kaybeden Emin Karabulut kazadan tek sağ kurtulan kendi kızı Yağmur\'u hastanede bırakıp cenaze törenine katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra cenazeler, Doğançay Mezarlığı\'nda yan yana toprağa verildi.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

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